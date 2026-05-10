Cartismo da último balón de oxígeno a Erico Galeano antes de echarlo del Senado

El presidente del Senado reiteró a ABC Color que, si Galeano no deja el cargo de manera voluntaria, el martes incluirá por adenda el tratamiento de su expulsión del orden del día.

“Así quedamos con los colegas, si no se presenta la renuncia, el martes incluiré por adenda, como potestad de la presidencia según reglamento interno del Senado”, afirmó Basilio “Bachi” Núñez ésta mañana.

La postura marca un giro dentro de Honor Colorado, sector que hasta hace pocas semanas evitaba avanzar contra Galeano pese a la presión de la oposición y de distintos sectores políticos tras la ratificación de su condena judicial.

Honor Colorado retira respaldo a Galeano

El pasado 6 de mayo, Bachi Núñez ya había adelantado que la bancada cartista acompañaría la pérdida de investidura si Galeano no presentaba su renuncia.

“Está bastante densa la situación, pesada. Opino que desde el Congreso hay que dar señales de respeto a la institucionalidad, señales de lealtad más a la Patria que al amigo”, expresó entonces el titular del Senado.

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Según explicó, la mayoría de la bancada considera que la salida del legislador se volvió inevitable luego de la ratificación de la condena y de los cuestionamientos vinculados a presunto tráfico de influencias.

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“Es lo que se está conversando. Es lo que la mayoría está apoyando. Lamentablemente, es la prioridad”, sostuvo.

El caso del senador Erico Galeano Segovia avanza tras dos fallos judiciales que confirman su condena en el marco del operativo “A Ultranza Py”, uno de los procesos más relevantes contra el crimen organizado en Paraguay.

El 4 de marzo de 2026, el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado lo condenó a 13 años de prisión por lavado de activos y asociación criminal.

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Posteriormente, el 4 de mayo de 2026, la Segunda Sala del Tribunal de Apelación ratificó de forma unánime la sentencia, consolidando así dos decisiones judiciales coincidentes que confirman su responsabilidad penal.

De acuerdo con los fallos, el legislador habría recibido dinero de origen ilícito, utilizado en beneficio propio y de empresas vinculadas a su entorno, incluyendo el Club Deportivo Capiatá.

También en el libelo acusatorio se menciona la venta de un inmueble en Altos por un millón de dólares en efectivo a un intermediario vinculado a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, así como la cesión de una aeronave que habría sido utilizada para el traslado de integrantes de una organización criminal.

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Estos elementos son interpretados como indicios de participación en una estructura criminal transnacional, con presunto uso de su investidura parlamentaria para los senadores que presentaron el pedido de expulsión.

En ese contexto, en el proyecto de resolución que solicita la pérdida de investidura de Galeano, se invoca la causal de uso indebido de influencias prevista en la Constitución Nacional como fundamento para su eventual expulsión del Senado.