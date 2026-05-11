Política
11 de mayo de 2026 a la - 13:46

Lilian Samaniego celebra que se realice desfile militar el 14 de mayo

Senadora Lilian Samaniego - Causa Republicana (ANR)
Senadora Lilian Samaniego - Causa Republicana (ANR) FERNANDO ROMERO 30-11-24 POLITIC

La senadora colorada Lilian Samaniego expresó su satisfacción con la decisión del Poder Ejecutivo de llevar adelante el tradicional desfile militar y policial que se hace cada 14 de mayo, ya que se trata de una celebración que “une a los paraguayos sin distinción de banderías políticas”.

Por ABC Color

Lilian Samaniego, senadora colorada del movimiento Causa Republicana, ala independiente dentro del Senado, se pronunció este lunes a favor de la realización del desfile militar y policial en el marco de las fiestas patrias y felicitó la decisión del presidente Santiago Peña de retroceder en su postura inicial que le valió numerosas críticas.

“Aprovecho la oportunidad de felicitarle al presidente por revertir su posición (...) Lo importante es que se va a hacer el desfile militar, que es la tradición que nos une a todos los paraguayos sin distinción de banderías políticas ni religiosas, porque les estamos honrando a nuestros héroes que nos dieron la libertad. Entonces, en lo que respecta al desfile, me alegra que se realice”, manifestó la parlamentaria.

El fin de semana último, el vicepresidente Pedro Alliana comunicó que el desfile se llevaría a cabo como cada año. El anuncio se dio en medio de numerosas críticas a la orden de Santiago Peña de no realizar el desfile, con el argumento de que los uniformados debían concentrarse en las tareas de búsqueda de personas secuestradas.

Comunicado oficial en Twitter con texto sobre Fiestas Patrias en Paraguay y la importancia del desfile.
Pedro Alliana, vicepresidente de la República, anuncia que se realizará el tradicional desfile militar y policial por los festejos de los 215 años de independencia de la República del Paraguay.

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Caso Rivas y molestia con Bachi

El viernes último, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, había calificado de “populista” el pedido de Samaniego para que Hernán Rivas renunciara a su banca en el Senado (situación que se terminó concretando horas después).

“¿Les parece que es una idea descabellada pedirle la renuncia a alguien que se burló? Le engañó a toda la gente, les engañó a los jóvenes, le engañó a su departamento, le engañó al Partido Colorado, nos engañó a nosotros, les engañó a todos ¿Le parece al presidente del Senado una idea descabellada cuando el propio director de la Aneaes dice que no tiene el título de abogado? (...) Y sucede que después de unas horas, no porque yo dije, se le perdió la pelota al presidente del Senado, alguien le convenció para que renunciara y renunció”, expresó Samaniego.

En esa misma línea y en coincidencia con otros colegas, especialmente de la oposición, la senadora pidió que el caso no se cierre con la renuncia de Rivas y la investigación sobre la expedición de títulos falsos prosiga a cargo de los órganos pertinentes.

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