Erico Galeano renuncia al Senado tras una larga cadena de impunidad cartista

La dimisión del legislador Erico Galeano se produce cuando el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), ya había incluido como adenda del orden del día el pedido de expulsión, luego de que el sector oficialista decidiera soltarle la mano tras la condena de 13 años de prisión dictada en marzo de este año.

El caso de Galeano se convirtió en uno de los mayores símbolos de protección política dentro del Congreso Nacional. Desde su imputación en mayo de 2023 cuando era diputado hasta su renuncia este martes como senador, el legislador atravesó una sucesión de maniobras parlamentarias que permitieron sostenerlo en el cargo pese a los graves procesos judiciales en su contra.

El 19 de mayo de 2023, los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak imputaron a Galeano por lavado de dinero y asociación criminal dentro del operativo Operativo A Ultranza Py. Además solicitaron su prisión preventiva.

La investigación apuntaba a la venta de un inmueble por US$ 1 millón a una persona procesada en la misma causa y a la supuesta omisión de dicho bien en su declaración jurada.

Ese mismo día, el entonces diputado y senador electo recibió la noticia de su imputación mientras oficiaba de anfitrión político en su quinta de Capiatá junto al presidente electo Santiago Peña, el vicepresidente electo Pedro Alliana y el líder de Honor Colorado Horacio Cartes.

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Tras conocerse la imputación, Peña emitió un comunicado afirmando que había solicitado personalmente a Galeano ponerse a disposición de la Fiscalía y defendiendo la necesidad de respetar las instituciones y la independencia de la Justicia.

Del desafuero a la restitución de fueros

Cinco días después, el 24 de mayo de 2023, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el desafuero de Galeano. El entonces legislador cartista inicialmente intentó resistirse a perder su blindaje parlamentario, aunque finalmente terminó solicitando el retiro de sus fueros tras la posición pública de Peña.

Posteriormente, el 21 de julio de 2023, ya como senador, la Cámara Alta también aprobó su desafuero por unanimidad de los presentes, habilitando el avance de la causa judicial y el estudio del pedido de prisión preventiva.

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Sin embargo, el 4 de abril de 2024, el cartismo impulsó una polémica resolución que devolvió los fueros a Galeano, así como a los senadores Hernán Rivas (ANR, HC) y Rafael Filizzola (PDP). La medida generó fuertes críticas de constitucionalistas y opositores, quienes denunciaron que las investigaciones quedaban paralizadas de forma arbitraria.

La presión pública y jurídica obligó finalmente al oficialismo a retroceder. El 18 de abril de 2024, los senadores cartistas y aliados derogaron la Resolución Nº 502 tras dictámenes que calificaban la restitución de fueros como inconstitucional.

El permiso “sine die” y el principio del fin

La controversia volvió a instalarse el 11 de marzo de este año, cuando la mayoría cartista y sectores aliados aprobaron un permiso “sine die” para Galeano, pocos días después de haber sido condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal.

La decisión permitió que el legislador evitara el tratamiento inmediato de su expulsión y fuera reemplazado temporalmente por la suplente Guadalupe Aveiro.

Durante aquella sesión, el senador Eduardo Nakayama (independiente) cuestionó duramente a sus colegas y comparó el caso con la destitución de Kattya González, denunciando una doble vara dentro del Senado.

Votaron a favor de conceder permiso “sine die” a Erico Galeano

A Favor (16 votos)

Cartistas

1-Basilio “Bachi” Núñez

2- Juan Carlos Nano Galaverna

3- Hernán Rivas

4- Lizarella Valiente

5- Silvio “Beto” Ovelar

6- Zenaida Delgado

7- Javier “Chaqueñito” Vera

8- Natalicio Chase

9- Javier Zacarías Irún

10- Orlando Penner

Colorados “disidentes”

1- Carlos Núñez Agüero

2- Ramón Retamozo

3- Juan Afara

4- Alfonso Noria

Liberocartistas

1- Dionisio Amarilla

2- Hermelinda Alvarenga

En contra (1 voto)

1- Ignacio Iramain (independiente)

Abstención (6 votos)

1- Eduardo Nakayama (independiente)

2- Rafael Filizzola (PDP)

3- Rubén Velázquez (YoCreo)

4- José Oviedo (YoCreo)

5- Yolanda Paredes (Cruzada Nacional)

6- Walter Kobylanski (Cruzada Nacional)

Pero el escenario político cambió rápidamente. El pasado 6 de mayo, en una sesión exprés y sin debate, la Cámara de Senadores revocó el cuestionado permiso “sine die” otorgado a Galeano. La decisión abrió formalmente el camino para el tratamiento de su pérdida de investidura, que finalmente precipitó su renuncia antes de la votación.

Renuncia para evitar una expulsión histórica

La salida de Galeano ocurre tras semanas de creciente presión política y mediática, en las que incluso sectores del oficialismo comenzaron a admitir que la permanencia del legislador era insostenible.

Con su dimisión, el cartismo evita enfrentar una votación de expulsión que amenazaba con exponer las divisiones internas y reavivar las críticas sobre el uso del Senado como espacio de protección política para dirigentes procesados y condenados.

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El caso Galeano deja además una cronología marcada por desafueros, restituciones de fueros, permisos especiales y maniobras legislativas que fueron interpretadas por opositores y juristas como una prolongada cadena de impunidad dentro del Congreso Nacional.

La semana pasada, el senador Hernán David Rivas (ANR, HC) presentó su renuncia al cargo también ante su inminente expulsión. Con el caso Erico el cartismo en el Senado cierra por ahora una larga protección a cuestionados legisladores.