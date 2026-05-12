Taiwán: “Embajadora” Mousqués tiene antecedente turbio en el TSJE

En la cuenta oficial de la Embajada paraguaya en Taipéi, Gisele Mousqués, esposa del embajador Darío Filártiga, recibió el trato de “embajadora”. Fue en el marco del festejo por su cumpleaños. Al festejo acudió el presidente Santiago Peña y miembros de la delegación oficial que estuvieron en la isla la semana pasada.

“La Embajadora Gisele Mousqués de Filártiga recibió con gran satisfacción el saludo de cumpleaños del Presidente de la República Santiago Peña y de la Comitiva Presidencial en Taiwán”.

Así refiere el posteo de la Embajada paraguaya en Taiwán en su cuenta oficial en X. Se observan fotos y videos del evento que se organizó con motivo del cumpleaños de la experiodista Gisele Mousqués, esposa del embajador paraguayo en Taiwán, Darío Filártiga.

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En el evento asistieron el presidente de la República, Santiago Peña, y su delegación oficial que le acompañó en su visita al país oriental la semana pasada. Estuvieron, entre otros, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; el jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez, y más.

Este hecho generó una ola de repudio en redes sociales. Conforme a los datos, son varios los posteos en los cuales la cuenta oficial da el tratamiento de embajadora a Mousqués, cuando no le corresponde. La señora es esposa del embajador Filártiga y no forma parte del staff de funcionarios en el servicio exterior.

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¿Qué dice la Ley?

El artículo 46 de la Ley Diplomática N° 6935 dispone que los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular, en cuanto fuere aplicable, deberán abstenerse de: g) Efectuar publicaciones o hacer manifestaciones públicas, aún a título personal, sin autorización del Ministerio, en cuestiones que puedan afectar la política internacional dela República o el desempeño de sus funciones.

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Antecedente en el TSJE

Conforme a los antecedentes, el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Alberto Ramírez Zambonini (+), ordenó que a Gisele Zuni Mousqués, entonces esposa del asesor presidencial y actual embajador en Taiwán, Darío Filártiga, se le prohíba participar en las reuniones directivas del ente.

La funcionaria había renunciado como asesora legal , pero pretendió seguir asistiendo “ad honorem” a los encuentros directivos sobre la reforma del Código Electoral.

Mousqués de Filártiga figuraba como asesora jurídica del TSJE con un sueldo de G. 6.000.000, fue incorporada a la institución en el 2013, cuando su esposo era apoderado de la ANR ante la Justicia Electoral.

Se incrementaron así los roces políticos entre Zambonini y Filártiga. El primero ya había acusado al asesor presidencial de haberle faltado el respeto al truncar un encuentro con el entonces presidente Horacio Cartes.

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El director del Registro Electoral, Carlos María Ljubetic, señaló aquella vez que Mousqués en su nota de renuncia condicionó seguir participando en la codificación de las reformas electorales.

No obstante, explicó que el Tribunal Superior no aceptó esa situación. “Es lo mismo que yo me ofrezca al Ministerio de Hacienda ad honórem para trabajar ahí”, dijo el funcionario.

Aseveró que la orden desagradó a Mousqués de Filártiga. “Lo tomó bastante mal, dijo que estaba siendo maltratada, pero esta es una decisión del Tribunal Superior que se ajusta a la más pura lógica”, subrayó.

El funcionario indicó que la orden provino del titular del TSJE atendiendo que en los estudios de comisiones formen parte “solamente las personas que están cumpliendo funciones en la institución”.