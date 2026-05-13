ANR: ¿qué dice Baruja sobre potencial precandidatura a vicepresidente?

En abril, el vicepresidente Alliana oficializó su intención de buscar la candidatura de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) a la presidencia de la República. Sin embargo, el número dos del Poder Ejecutivo aún no ha anunciado quién será su compañero de fórmula y candidato a vicepresidente por el cartismo.

Los actores políticos del cartismo que han sido posicionados como favoritos son el ministro Baruja, quien ha recibido el apoyo de senadores y el del presidente de la ANR, Horacio Cartes; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; y el gobernador de Guairá, César Sosa, cada uno de los cuales tiene el apoyo de distintas facciones del cartismo.

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El propio Alliana dijo hace poco considerar que Baruja tiene un “perfil maravilloso” para acompañarlo en una eventual chapa presidencial.

Alliana “cuenta conmigo desde el lugar que él determine”

Al preguntársele hoy sobre la posibilidad de una precandidatura a la Vicepresidencia, el ministro Baruja dijo que se encuentra “abocado íntegramente” a sus funciones al frente del Ministerio de Urbanismo.

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Enfatizó que “no me he postulado ni me postularé para el cargo de vicepresidente” y agregó que la decisión final es del vicepresidente Alliana.

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“Es el candidato a presidente el que debe elegir como compañero a aquel que él tenga confianza y crea que va a sumar en la gestión de gobierno”, dijo el ministro, quien agregó que su participación en el próximo proyecto electoral del cartismo “va a ser desde el lugar que el equipo político determine”.

“Le he dicho (al vicepresidente Alliana) que soy una persona de equipo y él sabe que cuenta conmigo desde el lugar que él determine”, subrayó.

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Manifestó sentirse “honrado” por las expresiones de apoyo de Horacio Cartes a una eventual precandidatura suya, pero insistió en que “la decisión va a depender de Pedro Alliana”.