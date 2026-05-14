Disidencia colorada afirma que no busca suspender elecciones, solo pide una auditoría

Luego de que se diera a conocer que la Justicia Electoral cajoneó un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Contrataciones Públicas que pide investigar al proveedor de las máquinas de votación de las elecciones 2021, 2023 y 2026, la disidencia colorada pidió una auditoría ayer.

“Lo que solicitamos es que se cumpla el calendario electoral. Para presentar cualquier recurso tenés que agotar todos los temas administrativos en materia electoral. Lo que pedimos es que se haga la auditoría de las máquinas de votación”, declaró esta mañana el apoderado Alberto Barrios.

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Señaló que en materia electoral no se puede saltar ninguna etapa dentro del calendario. “Cuando vos todavía no cumplís una etapa no podés pasar a la siguiente. Lo que estamos pidiendo es que se pueda hacer la auditoría del software y hardware de la máquina de votación, eso es lo que se pidió”, insistió

“A fin de tener seguridad”, alegan

El abogado colorado opositor añadió que ellos están a favor del desbloqueo de listas mediante la utilización de las máquinas de votación, pues eso habilita la diversidad. “El tema de la auditoría es a fin de tener seguridad, que el elector tenga seguridad, porque hay muchas leyendas de que el sistema de una máquina siempre es vulnerable, para evitar y tener claridad de que cada elector va a tener el resultado que quiere, eso nomás”, señaló.

Finalmente, insistió en que es “normal” en medio de las internas exigir que se cumplan todas las etapas legales. “Lo que somos celosos es de que se cumplan nomás los procesos en el calendario electoral, y justo fue ese ítem de la máquina de votación (el que faltaba)”, finalizó en ABC Cardinal.

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