Santiago Peña evita hablar sobre renuncias de Erico Galeano y Hernán Rivas

En un acto de entrega de viviendas sociales este miércoles en el departamento de Presidente Hayes, el presidente Santiago Peña comentó sobre temas como la situación administrativa en el Instituto de Previsión Social (IPS) y la controversia en torno al tradicional desfile militar por el Día de la Independencia, pero esquivó preguntas sobre las renuncias de los exsenadores oficialistas Erico Galeano y Hernán Rivas, ambos con procesos judiciales abiertos.

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Esta semana, el Senado aceptó las renuncias de Rivas y Galeano. Luego de protegerlos durante mucho tiempo, la bancada cartista -mayoritaria en el Senado- les retiró la protección a ambos parlamentarios y el tratamiento de pedidos de pérdida de investidura para ambos parecía inminente, ante lo cual estos decidieron –o fueron presionados para– renunciar.

Erico Galeano fue recientemente condenado en segunda instancia por lavado de dinero y asociación criminal en una causa relacionada a la investigación ‘A Ultranza’, que desmanteló una red de lavado y narcotráfico internacional con base en Paraguay. Rivas, por su parte, es investigado por el supuesto uso de un título universitario de Derecho de contenido falso.

Cuando un periodista intentó pedirle al presidente Peña su opinión sobre la situación de ambos exlegisladores oficialistas, el mandatario se retiró del lugar.

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Polémica por desfile por el Día de la Independencia

Antes, el presidente Peña sí comentó sobre la controversia generada por la intención anunciada por el Gobierno –a cargo del vicepresidente Pedro Alliana mientras el presidente Peña estaba fuera del país- de no llevar a cabo este año el tradicional desfile militar que se desarrolla en Asunción cada 14 de mayo en conmemoración del Día de la Independencia.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, afirmó que la intención de no realizar el desfile obedecía a que tuvo lugar un despliegue de efectivos castrenses en departamentos del norte del país para reforzar la búsqueda de Almir de Brum, un colono secuestrado por un grupo armado en el departamento de Canindeyú en febrero de este año.

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Sin embargo, el Gobierno eventualmente cedió ante la presión social y anunció que el desfile sí se llevará a cabo.

“El ministro de Defensa explicó que se desplegó un contingente importante de fuerzas militares en Canindeyú, San Pedro, Amambay y Concepción, para rescatar con vida a la persona que ha estado secuestrada (aparente referencia a De Brum) y el combate al narcotráfico”, dijo el presidente Peña.

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“Habían planteado, para mantener esa presencia allá, no realizar el desfile, pero finalmente el vicepresidente Alliana, con muy buen tino, decidió que sí se haga. Se va a hacer una versión más pequeña y mantener esa celebración”, agregó el mandatario.

Confianza en nuevo presidente del IPS

El presidente Peña también reiteró su confianza en el nuevo presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, a quien designó como reemplazante de Jorge Brítez, de muy cuestionada gestión al frente de la previsional.

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“El doctor Fretes está haciendo un trabajo importante. En el IPS todo es una emergencia, estamos tratando de cubrir déficits que tienen décadas, estamos tratando de darle todas las herramientas necesarias”, dijo el presidente Peña.