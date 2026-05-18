Política
18 de mayo de 2026 a la - 12:12

Diputado Buzarquis espera una auditoría fuerte a máquinas de votación tras las internas

Enrique Buzarquis con sacón azul, siendo entrevistado por reporteros con micrófonos en un ambiente informal.
El diputado y candidato a vicepresidente del PLRA por el Nuevo Liberalismo, Enrique Antonio Buzarquis señaló que la oposición en conjunto , tras la interna debe abocarse a auditar las máquinas de votación.Alejandro Acosta

Auditoría pero principalmente para las elecciones municipales del 4 de octubre y como oposición unida, es lo que plantea el diputado y candidato a vicepresidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por el “Nuevo Liberalismo”, Enrique Antonio Buzarquis. El mismo cree que más que en las internas de su partido, el mayor riesgo lo ven en las municipales y luego en las presidenciales del 2028, cuando tengan que enfrentar al Partido Colorado.

Por ABC Color

Para el diputado Enrique Antonio Buzarquis (PLRA, Nuevo Liberalismo) las principales dudas sobre el uso de máquinas de votación no estarán en las internas, sino para las elecciones municipales del 4 de octubre, y es ahi donde las nuevas autoridades electas del PLRA, con todos los movimientos, deben impulsar fuertemente el pedido de auditoría a las máquinas de votación.

Lea más: TSJE habla de “ataque al sistema” ante críticas a máquinas de votación para internas

Cuando asuma este nuevo directorio (tras las internas del 7 de junio), una de las prioridades va a ser el tema del control, de la auditoría" de las máquinas de votación, señaló Buzaquis.

Lea más: Auditoría de máquinas de votación debía hacerse en febrero, insiste Lilian Samaniego

Al ser consultado sobre el reclamo y las dudas, tanto de parte de sus correligionarios como de colorados disidentes, por el alquiler de máquinas de votación al consorcio Comitia- MSA (con posibles vínculos al grupo “amigo” del presidente Santiago Peña), Buzarquis remarcó que “desconfianza siempre existe y va a existir", ante lo cual ellos tienen que ocuparse de buscar garantías.

En el caso del PLRA, además de elegir candidatos a intendentes y concejales municipales, este 7 de junio deberán renovar sus autoridades partidarias (Presidente, vicepresidente, miembros del Directorio, convencionales, presidentes de Comités, etc).

Buzarquis remarcó que además el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) está obligado a despejar todas las dudas y garantizar transparencia. Ellos como actores políticos - y confiando en que ganarían las internas- deben ocuparse en buscar garantías.

“Y nosotros tenemos que ocuparnos, y vamos a ocuparnos como partido de este tema. Terminadas estas elecciones internas partidarias del 7 de junio, vamos a asumir seguramente la responsabilidad política y ahí vamos a estar invitándole a todos los partidos políticos de la oposición para sentarnos a hablar del control electoral para las elecciones municipales y ni qué decir para las elecciones del 2028″, señaló.

Sobre las medidas que implementarían a priori para aumentar los controles, planteó sobre todo, defender el escrutinio de votos en mesa, a la par de combatir otras prácticas “preocupantes”, como la posible inducción al voto con la excusa del “voto asistido”.

Esto hace referencia a que el TSJE habilita que, en caso de personas adultas mayores o con alguna discapacidad sean asistidas por una persona para el voto (voto asistido), lo cual consideran que es aprovechado para que operadores políticos ingresen al cuarto oscuro y manipulen la máquina en nombre del votante.