Desobligación automática: Proyecto de pago de pensión para hijos queda aplazado

Hace semanas venía rondando para su tratamiento en Diputados un controvertido proyecto que pretendía modificar el Código de la Niñez y Adolescencia pero para beneficiar a los padres con el corte automático del pago de pensión alimentaria (manutención) de sus hijos,una vez que cumplan los 18 años, sin necesidad de orden judicial, que había sido planteado por los diputados aliados cartista Jatar “Oso” Fernández y Hugo Meza (ambos ANR, B).

Sin embargo, el proyecto fue postergado de nuevo por dos semanas, en medio de críticas por ser atentatorio contra los derechos de los menores, sobre todo en un país con un alto nivel de padres deudores alimentarios (2.276 en total hasta inicios de mayo, sin contemplar el subregistro).

La iniciativa de Jatar Fernández, que ayer alegó supuestamente ser un 3% más inteligente que sus colegas, genera críticas contra una Cámara Baja que en su mayoría dice ser “provida y profamilia” y que se embandera con el eslogan de “con los niños no”.

El proyecto de ley en cuestión establece que “dicha obligación (del pago de la pensión alimentaria) decaerá de pleno derecho el día que el alimentado cumpla la mayoría de edad, inclusive sin mediar resolución judicial de por medio, cesando todas las medidas impuestas contra el alimentante, con excepción de las deudas generadas por cuotas atrasadas en concepto de alimentos".

Lejos de ocuparse del reclamo por la demora en el pago de la manutención de los hijos, pretenden dar facilidades para desprenderse de la responsabilidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Tendedero de deudores alimentarios: piden destrabar causas judiciales de padres irresponsables

La iniciativa cuenta con dictámenes divididos. Por el rechazo se pronunciaron las comisiones de Equidad Social e igualdad entre el Hombre y la Mujer y la de Niñez y Adolescencia. A favor la de Legislación y la de Justicia.

El “más inteligente”, pero con poca capacidad comprensiva

Ayer en la sesión ordinaria de Diputados, el diputado Jatar “Oso” Fernández intentó confrontar con sus colegas Johanna Ortega (Partido País Solidario) y Raúl Benítez (Independiente) queriendo darles cátedra de cómo hacer política y declarando ser más inteligente que ellos, sin embargo, terminó ridiculizado.

Lea más: Jatar Fernández rápidamente olvidó “humilde” pasado y sus promesas de campaña

“Querida diputada (Ortega) hay muchos jóvenes que están viendo y van a tomar tu camino. También, apreciado Raúl (Benítez) hay muchos jóvenes que miran tu trayectoria política y van a aprender la forma de hacer política que tienes. Ya tuvimos una mala experiencia con Paraguayo Cubas y mucha gente que trajo él”, le reprochó Jatar a sus colegas por hacer oposición y no ser oficialistas como él.

Lea más: ¿Trato preferencial de la ANDE para la “guarida” de Jatar Fernández?

Lo que parece que olvidó al hablar de la “mala experiencia” con los que trajo Payo Cubas, metiendo a “gente sin educación, sin escrúpulos, sin códigos, sin palabra, desleales”, es que él es uno de esos.

Jatar fue electo por Cruzada Nacional; a los días de jurar, se hizo aliado de los cartistas, algo que le recordó en la sesión la diputada Ortega.

“No voy a dejar que hable de estafa electoral un estafador electoral que tardó 3 días para cambiarse de bando”, le dijo Ortega, remarcando que Fernández ni siquiera tiene capacidad comprensiva, ya que la acusó de hablar del diputado Yamil Esgaib (ANR, HC) sin siquiera haber insinuado su nombre.

En otra parte, ya hasta jocosa por lo absurdo, Jatar pidió “cordura, racionalismo -razonen un poquito-, ustedes, la generación que bajó 3% su IQ, será porque la tecnología seguramente le sacó el razonamiento, mi generación tiene 3% más de IQ y probablemente vamos a tener 10% más de los que vienen”.

El diputado Benítez directamente se rindió en intentar entender el “javorai” de ideas que supuestamente quiso transmitir Jatar, a la par de insistirle que es el menos indicado para querer dar cátedra de política.

Le remarcó que nada puede enseñarle alguien que “llega a una banca y se entrega en el primer dia a la mayoría porque le conviene a él para invadir alguna propiedad y una aguatera".