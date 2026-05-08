Caso Hernán Rivas: El cartismo es un aguantadero, según la diputada Johanna Ortega

La diputada opositora Johanna Ortega (PPS) afirmó que el senador cartista renunciante Hernán David Rivas Román, así como en su momento el ahora exintendente cartista de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, son parte de un “triste espectáculo” y la demostración de que todos en el cartismo son “desechables”.

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“Para Horacio Cartes hasta el propio Santiago Peña es desechable. Evidentemente les usan hasta que les sirven, le sientan a su mesa sin ningún problema, y a la semana que viene le sueltan y le exigen la renuncia”, criticó Ortega.

Ortega vaticinó que esto seguirá ocurriendo y “sistemáticamente vamos a ir viendo esto con distintos actores” cuestionados, aunque destacó que no se hace por una depuración o intento de saneamiento, sino que son simplemente fusibles y desechos.

“El cartismo es un movimiento político que desecha a gente sin ningún problema, desecha a sus delincuentes. Verdad es que por un lado se puede decir que está bien, pero sigue siendo un aguantadero de delincuentes", disparó Ortega.

En tal sentido, sostuvo que posiblemente el siguiente será el senador condenado por lavado de dinero y vínculado con el narcotráfico, Erico Galeano (ANR, exaliado cartista) y así sucesivamente, pero siempre quedarán más.

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Finalmente, señaló que muy probablemente lo que pase ahora es que “vamos a empezar a ver probablemente el triste espectáculo de Hernán Rivas en sus redes sociales, así como Nenecho”, aunque lo importante sería que paguen ante la justicia.