El sistema de Salud se agudiza en el país, dice diputado

El legislador manifestó que el sistema sanitario, tanto del Ministerio de Salud Pública como del Instituto de Previsión Social (IPS), es totalmente deficiente, no solamente por la falta de medicamentos, sino también por la escasez de insumos para la realización de intervenciones quirúrgicas importantes.

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Indicó además que existen negligencias médicas, falta de especialistas y ausencia de equipamientos para estudios, además de una falta de voluntad política para solucionar los inconvenientes que afectan directamente a la población. A simple vista se observa la existencia de gastos innecesarios y no se prioriza una necesidad real, que es el sistema sanitario. Según señaló, esto obliga a la ciudadanía a vender sus pertenencias y organizar polladas, tapaditas y rifas para costear cirugías y medicamentos.

También indicó que muchas personas deben comprar pasajes y viajar a otros países en busca de salud. Añadió que los asegurados de IPS aportan por un servicio que no existe porque no hay medicamentos ni infraestructura en mejores condiciones. “Ahora se está destapando cuestiones sobre los malos manejos en la Previsional heredados de administraciones de más de 70 años del Partido Colorado, esa es la realidad”, expresó el legislador.

Extrañan a Esperanza Martínez

En otro momento, Valdez comparó la actual administración de Salud con la gestión de la actual senadora Esperanza Martínez, quien fue titular de la cartera sanitaria durante el gobierno de Fernando Lugo.

“La gente extraña el tiempo en que Esperanza Martínez era ministra porque en ese tiempo había medicamentos e insumos en los hospitales, y ahora no hay nada en el sistema sanitario”, afirmó el diputado.

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Agregó que el presidente Santiago Peña debe entender que la salud no es solamente estadística, sino que se requiere voluntad política para dar solución a algo tan sensible para el pueblo, como el servicio de salud.

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