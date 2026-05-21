Erico Galeano podría ser extraditado por EE.UU., afirma senador Nakayama

Nakayama no descartó que el exparlamentario Erico Galeano también pueda ser extraditado a Estados Unidos, tal como ocurrió con su asociado en Paraguay, el narco uruguayo Sebastián Marset. No obstante, dijo que para ello primero se deben encontrar los vínculos de Marset con el asesinato del Fiscal Marcelo Pecci.

En el pasado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había señalado reiteradamente a Marset como el autor intelectual del asesinato de Pecci. El mandatario colombiano también había dicho que Marset tenía vínculos con altos cargos de la Fiscalía colombiana para encubrir su nombre. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada.

Por su parte, Nakayama señaló que, si bien hay una conexión probada entre Marset, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, y Erico Galeano, quedan muchas otras conexiones locales que deben ser investigadas.

“Pero hasta ahora, por lo menos, se tienen esos vínculos y no se puede descartar tampoco que tengan relación con el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci”, aseveró.

Ante dicho escenario, dijo que no descartaría “de ninguna manera que si se tienen informaciones ciertas sobre un eventual vínculo de Erico Galeano con Marset pueda ser requerido por la justicia de los Estados Unidos”, subrayó.

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El legislador sostuvo que el narcotráfico tiene “una pata” muy importante dentro de la política por medio del financiamiento político. Dijo que esto se ha denunciado muchas veces, con casos comprobados, como el del diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC), quien fue abatido, y en el caso reciente de Erico Galeano.

“Es algo que nosotros veníamos sosteniendo desde el inicio del presente periodo legislativo, pero que algunos no lograban ver”, lamentó sobre el caso de Galeano.

Trump contra narcos, destaca

Para Nakayama fue fundamental el ascenso del presidente Donald Trump como mandatario de Estados Unidos. Sostuvo que gracias a su gestión se ha “declarado una guerra abierta al narcotráfico y al crimen organizado en nuestro hemisferio”.

Enmarcó en estas acciones de EE.UU. la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela; la acusación de EE.UU. contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y la investigación contra otros políticos de Colombia y Ecuador.

También destacó las advertencias de EE.UU. sobre declarar como organizaciones terroristas al Primer Comando Capital y al Comando Vermelho en el Brasil

“Lógicamente también asoma al Paraguay, donde hay vínculos comprobados con varias organizaciones criminales, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo”, señaló.

Destacó que en Paraguay organismos oficiales han detectado células del Hezbolá desde hace 30 años.