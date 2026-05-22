Máquinas de votación: Bachi minimiza críticas y descarta que Lilian “traicione” a la ANR

Durante una conferencia de prensa en el Senado, Basilio “Bachi” Núñez, afirmó que el oficialismo colorado tendrá un amplio dominio en los próximos comicios municipales. “Honor Colorado va a tener una victoria aplastante en las elecciones municipales”, expresó el titular del Congreso.

El legislador evitó hablar específicamente de distritos, pero aseguró que el cartismo se impondrá en más de 200 municipios de los 264 existentes en el país. “Estoy seguro que más de 200”, sostuvo.

Posteriormente, incluso proyectó que la ANR mejorará el resultado obtenido en las últimas municipales. “De 164 municipalidades que ganamos, yo creo que vamos a pasar los 170, 180”, afirmó.

Evita enfocarse en Asunción

Consultado sobre las posibilidades del oficialismo en Asunción, con la precandidatura de Camilo Pérez, Bachi evitó dar una respuesta puntual y dijo que hablaba “en general”.

La postura contrasta con las declaraciones -dadas semanas atrás- del senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, quien había señalado que la capital será clave para medir el escenario político rumbo a las elecciones generales de 2028.

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“Asunción va a ser determinante para tener un diagnóstico de lo que va a ocurrir en las generales del 2028”, había advertido Ovelar.

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Sin embargo, Núñez relativizó el peso electoral de algunos distritos emblemáticos y recordó que el Partido Colorado ya perdió anteriormente ciudades como Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, pero igualmente logró ganar luego la Presidencia de la República.

“No creo que Lilian Samaniego traicione al partido”

En otro momento de la conferencia, el presidente del Senado fue consultado sobre las declaraciones de Lilian Samaniego, quien advirtió que si existen dudas o sospechas de fraude en las internas coloradas -con las máquinas de votación- podría no haber unidad partidaria.

Bachi respondió que quienes quisieron “traicionar” al partido ya lo hicieron anteriormente, en referencia a sectores de Fuerza Republicana, pero descartó que ese sea el caso de la ex titular de la ANR. “No creo que la senadora Lilian Samaniego, expresidenta del partido, traicione al partido”, manifestó.

Además, sostuvo que el afiliado colorado finalmente termina votando por el candidato oficial de la ANR más allá de las diferencias internas. “El que está afiliado al Partido Colorado va por la unidad y va a votar por el candidato del Partido Colorado”, manifestó.