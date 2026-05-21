Esto dice Lilian Samaniego sobre máquinas de votación y orden de “canilla libre” de Peña para Camilo

Varios son los cuestionamientos que se instalaron contra las máquinas de votación que se utilizarán en las elecciones internas partidarias simultáneas el 7 de junio, siendo una de las principales la del inginiero Luis Benítez, experto en informática, quien criticó la seguridad de las mismas, ya que presentan vulnerabilidades estructurales que no fueron auditadas de manera rigurosa.

Esto dio paso a una advertencia sobre posibles riesgos de manipulación del sistema a causa de la falta de controles técnicos por parte del TSJE. Las críticas también vinieron por parte de la disidencia del Partido Colorado, quienes incluso expresaron su preocupación por el incumplimiento del calendario electoral, que establecía en febrero la revisión de las máquinas; sin embargo, recién ayer se confirmó que se realizarían el próximo lunes.

La senadora disidente, Lilian Samaniego, si bien insistió en que no busca volver a la lista sábana, pese a objetar que el sistema de listas abiertas es antipartido, antimujeres y que todo pasa por el dinero y el financiamiento político que no se modificó, reconoció que tanto ella, como Arnaldo Samaniego, su hermano, ingresaron gracias a este nuevo sistema.

“Dos hermanos ingresamos por el voto directo. No sé cuándo se va a dar nuevamente ese caso. Con eso se demuestra que cada uno de nosotros, Arnaldo y yo tenemos nuestro liderazgo propio. Ingresé holgadamente de senadora. Le gané al presidente del Congreso (Basilio Núñez) que decía que mi reclamo daba porque me sentía tipo perdedora. No es así. Demostré que en la interna le gané, le doblé y en las generales ni qué decir”, señaló.

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Insistió en que lo que buscan es se cumpla el cronograma electoral que se elaboró con la participación de todos los movimientos y finalmente no se cumplió en la auditoría de las urnas que estaba previsto para el 23 y 26 de febrero, ya que el propio Tribunal Electoral Independiente del Partido Colorado les dijo en forma verbal que el TSJE les comunicó que no podía hacerse la auditoría en los días pautados, por lo que se cambió la fecha.

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Auditoría de máquinas de votación

Recalcó que gracias a todas las gestiones que hicieron les dieron la razón tanto en el TJSE como en el TEI. Agregó que esta auditoría tiene que darse en todos los partidos políticos, porque se está poniendo en riesgo la democracia en el Paraguay.

“Cuando todos formamos parte del proceso de verificación, le damos legitimidad, transparencia e igualdad de oportunidades. Eso no se ve en el Partido Colorado, ¿sabes por qué?, todos los apoderados del partido le responden a Honor Colorado. (...) ¿sabes quiénes son esos técnicos?, Hernán Vera de Honor Colorado, Guerreño de Honor Colorado, Hernán Vera está trabajando para Camilo. En el TSJE el director es Díaz Valinotti de Honor Colorado. El Paraguay no puede estar circunscrito a un sistema de dominación como están instalando la gente de este movimiento”, criticó.

Contó que como Camilo Pérez es el candidato de Santiago Peña, Presidente de la República, por lo que es el candidato del continuismo que hasta hoy no dio respuesta de qué pasó con los G. 500.000 millones de la administración de Óscar “Nenecho”, de los bonos que debían destinarse a obras; sin embargo, pese a renunciar ante una inminente destitución por este tema, sigue sin conocerse su destino.

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“¿Sabes qué me dijo un empresario honesto y se me quedó? ‘Se ha institucionalizado la coima en la municipalidad de Asunción’. Me está hablando de la administración de (Luis) Bello. ¿Y sabes por qué eso?, porque cada dirección tiene un concejal o una persona influyente. Entonces están las cajas paralelas. Está toda la sobrefacturación. Todo es lo que vos sabés de lo que significa una administración que no es transparente, que solamente nos da vergüenza a los colorados que no somos de ese movimiento y a los asuncenos y asuncenas ni qué decir”, fustigó.

Criticó además a Camilo Pérez por su discurso “mentiroso” en el que asegura que nunca estuvo en el Estado; sin embargo, le es fácil ser candidato al llevar US$ 116 millones del Estado como presidente en Odesur.

Orden de Peña de dar “canilla libre” a Camilo

Detalló además de que la candidatura de Arnaldo, su hermano, se dio a pedido de los senadores Juan Afara, Luis Pettengil, del dirigente Gustavo Pedrozo entre otros.

“Vos ya sabés de la reunión que hubo con Peña, donde le llamó a sus ministros y les dijo, ‘canilla libre, Camilo es el candidato, todo para él’, como si fuera que necesita, si a él le sobra la plata de los US$ 116 millones que no está dando explicaciones de nada. Del dinero del Estado”, expresó.

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Denunció además de que existe persecución del oficialismo contra los funcionarios que se expresan a favor de la disidencia, por lo que les pidió a los mismos que no se expongan.

“No se expongan más porque al día siguiente que se saca una foto con nosotros, se le saca el cargo y se le amenaza. Si no trabajas para Camilo, vas a estar fuera de la institución. Entonces, no se expongan más. Vayan, sáquenle todo lo que ellos le van a dar y en el cuarto oscuro, voten a conciencia, voten a quien ustedes creen que les representa”, concluyó.