Máquinas de votos: PLRA y ANR harán una revisión “exprés” en el TSJE esta semana

Solo faltan 15 días para las elecciones internas municipales del 7 de junio y hasta en la disidencia colorada y la oposición han surgido voces que cuestionan la campaña contra las máquinas de votación.

La proveedora es el consorcio argentino Comitia MSA que ya se encargó del arriendo de máquinas en las elecciones municipales 2021 y generales del 2023. Sin embargo, meses atrás se descubrió que los nuevos representantes de la firma en Paraguay son gerentes del grupo Ueno, lo que disparó las denuncias de presunto fraude.

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Sin embargo el senador Arnaldo Samaniego, aspirante a la intendencia de Asunción por Fuerza y Causa Republicana, dijo que si buen buscan garantizar la transparencia de los comicios, temen que las denuncias desalienten la participación de los electores a beneficio del cartismo y su intendentable, Camilo Pérez.

Por su parte la diputada Johanna Ortega (PPS), referente en la campaña de candidata a la intendencia de Asunción de la alianza opositora, Soledad Núñez, cuestionó que en la oposición lancen miedo a la ciudadanía contra las máquinas de votación. Incluso calificó las denuncias de “teorías de la conspiración” que desalienten la participación.

Destacó que en Ciudad del Este Yo Creo no ganó por usar papeletas, sino por su trabajo y discurso de transparencia.

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Por ello la Justicia Electoral cedió y llamó a una revisión de máquinas de votación a apoderados de la ANR y del PLRA en un calendario específico.

Calendario instalado

Mañana lunes 25 y el martes 26 de mayo fueron asignados como los días exclusivos para que los técnicos de los movimientos internos de la ANR acudan a la revisión.

Por otra parte, el miércoles 27 y el jueves 28 de mayo fueron asignados como los días exclusivos para que los técnicos y movimientos del PLRA acudan.

Las jornadas se desarrollarán a partir de las 9:00 en el Salón Auditorio de la sede central del TSJE.

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Desde el ente electoral advierten que no se trata de una auditoría profunda de meses, sino de una “revisión rápida” de dos días. El primer día se destinará al control del hardware y el segundo al software.

El TSJE facilitará equipos para que los técnicos partidarios realicen simulacros y pruebas del sistema a fin de despejar sus dudas.

Sin embargo, las autoridades adelantaron que se mantendrá la prohibición de retirar el código fuente o desarmar los componentes físicos de los equipos.

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El titular del TSJE Jorge Bogarín había respondido al PLRA que la auditoría de las Máquinas de Votación se ha realizado durante el mes de febrero y que de dicha auditoría participaron los representantes técnicos de las diferentes organizaciones políticas, entre las cuales estuvieron presentes los representantes técnicos designados por el Partido Liberal Radical Auténtico.

Ueno en máquinas de votos

Desde este el 2025, Comitia-MSA es representada legalmente por exsocios del presidente Santiago Peña en los grupos Ueno y Vázquez mediante el estudio jurídico Gross Brown.

Eduardo Gross Brown Costa es director suplente y accionista de Ueno bank; Pablo Debuchy, del mismo estudio, es asesor del Grupo Vázquez, y Franco Boccia, otro miembro de Gross Brown, preside Ueno Seguros SA y es hijastro de la senadora liberal Celeste Amarilla.

Esta firma fue la única oferente en el segundo llamado (arriendo) pero había sido descalificada meses antes en la licitación para la compra definitiva de los aparatos, lo que motivó al Senado pedir anular el proceso y al TSJE a declarar desierto el concurso.