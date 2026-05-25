Lilian Samaniego denuncia irregularidades en verificación del TSJE y pide garantías en la votación

Durante una conferencia de prensa acompañada por el senador Luis Pettengill (FR) y la senadora Lilian Samaniego (CR) informó que los técnicos identificaron observaciones en un lote de boletines electrónicos utilizados con las máquinas de votación.

“Nuestros técnicos detectaron que en un lote de boletines no se cumplen las garantías para la protección del chip durante el proceso de votación y también en la impresión. Existen dos proveedoras que traen estos boletines y vamos a solicitar al Tribunal que sean reemplazados para dar garantías a la votación”, sostuvo.

La legisladora señaló que la revisión técnica continuará hasta mañana con representantes de la Asociación Nacional Republicana y remarcó que el objetivo es “comprobar y no solamente confiar” en el sistema.

Piden baterías cargadas al 95% para las máquinas de votación

Otro de los puntos planteados por la dirigente colorada fue la logística de distribución de las máquinas de votación. Samaniego adelantó que solicitarán al TSJE que las máquinas lleguen a los locales electorales con al menos el 95 % de batería, para evitar inconvenientes durante la apertura de mesas.

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“Queremos que, al momento de la apertura, se pueda iniciar normalmente la votación y que el resto de la carga se complete en el local, como se hizo siempre en otras elecciones”, afirmó.

Pese a las observaciones técnicas, insistió en que la ciudadanía debe acudir a votar. “Alentamos a que la gente participe. Es la manera de demostrar qué quieren para su ciudad y para su país”, expresó.

“Asunción está en terapia intensiva”, afirma Lilian

La senadora, quien respalda a su hermano, el senador Arnaldo Samaniego, precandidato a intendente de Asunción, aseguró que la ciudad atraviesa una profunda crisis de gestión y que las internas coloradas se convertirán en un plebiscito ciudadano contra el oficialismo.

“El voto en Asunción va a ser voto castigo. Castigo al oficialismo por la gestión del Gobierno central y también por cómo está siendo administrada la Municipalidad”, lanzó.

Sostuvo que la capital “está en terapia intensiva”, con calles deterioradas, plazas abandonadas y una administración que, según denunció, perdió el respaldo de buena parte de la ciudadanía. “Hoy tenemos una ciudad llena de baches, plazas abandonadas. Asunción está en terapia intensiva”, afirmó.

“Se ha institucionalizado la coima”, acusa la senadora

Uno de los pasajes más duros del discurso estuvo dirigido a la actual administración municipal. Samaniego afirmó que empresarios le transmitieron denuncias sobre supuestos pedidos irregulares y cuestionó el nivel de transparencia.

“Se ha institucionalizado la coima, me dicen empresarios que pagan sus impuestos. Y me da vergüenza como colorada que esto sea así”, expresó.

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En esa línea, vinculó al precandidato oficialista Camilo Pérez con la continuidad del actual modelo político en la capital. “Fue elegido a dedo y representa el continuismo de una Asunción desprotegida, destruida y con una administración poco transparente”, sostuvo.

Respuesta a Beto Ovelar: “Ocúpate de tu departamento”

Samaniego también respondió al senador cartista Silvio ‘Beto’ Ovelar, uno de los principales referentes del oficialismo colorado.

Le pidió concentrarse en su propio departamento y dejar que la dirigencia capitalina defina su interna. “En vez de ocuparte de Asunción, tenés que ocuparte de tu departamento. Dejá que los colorados y coloradas asuncenos decidamos qué va a pasar con Asunción”, dijo.

Aseguró que dentro del Partido Colorado existe malestar por la definición de candidaturas y cuestionó lo que describió como imposiciones desde el poder central.

Pettengill: “Es mejor comprobar que confiar”

Por su parte, Pettengill respaldó la verificación técnica impulsada ante el TSJE y sostuvo que la revisión fortalece la credibilidad del proceso. “Es mejor comprobar que confiar. La confianza y la credibilidad se ganan”, manifestó.

Indicó que las observaciones detectadas no implican suspender las elecciones, pero sí ordenar aspectos técnicos antes del 7 de junio para que la votación se desarrolle con normalidad.

El senador reiteró, además, su apoyo a Arnaldo Samaniego y llamó a la participación.

“Asunción no se merece el abandono que tiene hoy. Hay que ir a votar y elegir bien”, concluyó.