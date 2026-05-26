Billy Vaesken lamenta blanqueo de la CGR a Santiago Peña y vaticina que fiscalía hará lo mismo

“La Contraloría General de la República blinda a Santiago Peña, hizo un blanqueo. Hoy Santiago Peña es el único que incrementó su patrimonio en 1.600 por ciento en menos de cinco años”, manifestó Adrián Vaesken (PLRA).

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Manifestó que el daño a las instituciones y a la imagen del país es tremendo debido a que toda una generación cree normalizado la impunidad y el hurrerismo.

“El daño es tremendo, ¿quién va a seguir estudiando, formándose?. Los jóvenes van a decir ¿por qué no nos dedicamos a la política no más, en hurrear y nos conformamos con un zoquete.? El mal ejemplo de los gobernantes es tremendo por que nos están sometiendo a una corrupción galopante”, dijo el diputado.

Emiliano Rolón también blanquearía

El diputado indicó que no le sorprendió el dictamen del examen de correspondencia que emitió la Contraloría General de la República por que el contralor Camilo Benítez ya había pre opinado a favor del presidente Santiago Peña.

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“No nos sorprende por que él ya había preopinado que Santiago Peña era inocente. Ya sabíamos cuál iba a ser la respuesta”, sostuvo el diputado liberal.

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Agregó que el Ministerio Público también blanquearía al presidente por que el fiscal general Emiliano Rolón ya adelantó que no tenía peritos y que aguardaría el examen de correspondencia de la CGR para seguir con su investigación.

“La fiscalía va a decir el mismo camino, si Emiliano Rolón nos dijo que no tenía peritos y que esperaban a la Contraloría. Va a seguir el proceso de blanqueo a Santiago Peña“, dijo el diputado.