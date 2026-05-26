Diputados: pedirán informes sobre DD.JJ. del pasado “pobre” y de la “milagrosa” mansión de Peña

La Contraloría General de la República (CGR), a cargo del colorado Camilo Benítez Aldana, ayer emitió un cuestionado “examen de correspondencia” donde supuestamente “todo cuadra” en respecto a la fortuna del presidente de la República, Santiago Peña, que llamativamente despegó desde que llegó al sillón presidencial.

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Ante esto, el diputado Raúl Benítez (Independiente) solicita informes sobre cómo se justifica la mansión de Peña en “San Ber” y si se tuvo en cuenta su origen, donde el propio Santi decía hasta 2017 “no tener ni un peso”.

El pedido de informe - que habrá que ver si pasa la censura de la aplanadora cartista - va dirigido a la Contraloría y precisamente pretende indagar sobre ese pasado “franciscano” de Peña.

En el punto 2, se requiere a la Contraloría el “detalle de los egresos efectivamente documentados y los estimados por presunción en el Período 1 (2014-2017), con la justificación técnica de la aplicación del método de margen residual del 35%”.

Esto es clave no solo para la Fiscalía, ya que sin ese dato no puede dar por cerrada la investigación penal.

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“Contraloría no examinó el tiempo en el que él hizo su disparo patrimonial, que fue del 2017 al 2023. ¿Por qué menciona esto?, Fiscalía no puede tomar el examen de Contraloría como algo determinante para poder desestimar la causa que nunca abrió con respecto a Santiago Peña, que hicimos nosotros los opositores", enfatizó.

Y puso como ejemplo el caso del extitular de Petropar, Eddie Jara, cuya fortuna también fue examinada por la Contraloría y en cuyo caso, para determinar correspondencia patrimonial incluyendo su periodo fuera de la Función Pública, solicitaron informes sobre su actividad tributaria a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

“No hay manera de diferenciar lo de Eddie Jara y lo de Peña. Tiene que tener el mismo criterio la Contraloría. Ellos no pueden variar su criterio de acuerdo a la cara del cliente. Y acá lo que se demuestra es que se hizo un dictamen con nuevas reglas para Santiago Peña. A él no se le examina en el momento que fue 1600% entre 2017 y 2023″, remarcó Benítez.

Otra parte sustancial, apunta a la mansión de Peña en San Bernardino, valuada en cerca de US$ 1 millón, que supuestamente para la Contraloría no tiene objeciones, pese a que hay cuestiones que no encuentran explicación, como el hecho de que supuestamente su banco “amigo”, Ueno Bank le prestó la plata sin siquiera tener el título de propiedad a su nombre.

Es por esto que se solicita además “copia de los documentos que respaldan las dos fases de pago verificadas de la construcción en San Bernardino: contrato con Gómez Abente Construcciones S.A. (USD 900.000), extractos de UENO Bank (Fase 1) y actas de UENO Holding S.A.E.C.A. (Fase 2)“.

Además del hecho de que la constructora Gómez Abente está ligada a Peña, ya que pertenece al suegro de su hermano, también se solicitan las actas de Ueno Holding Saeca, donde Peña fue accionista hasta abril del año pasado.

Sin embargo, lo más escandaloso es que la empresa Gómez Abente ejecutó la obra sin requerir ni un adelanto, en una propiedad cuyo título en ese entonces no estaba a nombre de Peña.

Uno de los aspectos más sustanciales del pedido de informe también se refiere al título de propiedad de la mansión, donde Benítez solicita “constancia de si la Municipalidad de San Bernardino respondió o no al oficio de la CGR, y en caso negativo, qué documentación alternativa fue utilizada para verificar la regularidad de la edificación en la Finca N° 12598″.

Supuestamente, según Peña y la Contraloría, parte de la deuda de unos US$ 300.000 se hizo con el préstamo de Ueno abonado el 16 de mayo de 2024, y otros US$ 300.000 por la construcción de la mansión se hizo con la venta de sus acciones en Ueno Holding el 21 de abril de 2025 y quedaba un saldo pendiente de US$ 300.000.

Al respecto, se pide que se “informe sobre el estado actual de la Fase 3 del contrato con Gómez Abente (USD 300.000), registrada como pasivo pendiente al 30/09/2025, e indicación del origen de los fondos utilizados para su cancelación”.

Pasa para la próxima semana

Debido a que la sesión ordinaria de Diputados quedó sin quórum en la fecha y que la extraordinaria posterior no contempla el estadio de “Sobre Tablas”, el pedido de informes no fue sometido aún a consideración del pleno.

Se deberá esperar hasta la próxima semana y ver si la mayoría cartista permite su aprobación o lo censura, como ya se volvió costumbre en Diputados.