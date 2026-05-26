Latorre dice que Cartes busca la concordia contra “adversarios coyunturales”

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), y el precandidato a la Intendencia de Asunción por Honor Colorado, Camilo Pérez, visitaron hoy al expresidente de la República y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, en su residencia en Asunción.

Según los datos oficiales, en el encuentro “analizaron el desarrollo de la campaña y el contacto permanente con la ciudadanía en los distintos barrios de la capital”.

Latorre es jefe de campaña de Camilo Pérez, de cara a las internas municipales previstas el domingo 7 de junio.

“Hablamos de los trabajos que fueron realizados, las visitas y caminatas en los diferentes barrios, así como las reuniones y encuentros con las bases del Partido Colorado y distintos sectores de la sociedad (...) Compartimos con él (Cartes) el gran entusiasmo que vemos en la calle, con los vecinos, el entusiasmo que genera la candidatura de Camilo Pérez y la esperanza puesta en él respecto a la transformación de la ciudad de Asunción”, expresó Latorre.

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Cartes envió mensaje de “Concordia”

En otro momento, Raúl Latorre mencionó “el mensaje de concordia” transmitido por Cartes durante la reunión. Insistió “en la importancia de mantener la unidad partidaria de cara a las internas coloradas”.

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“El presidente del partido (Cartes) nos transmitió su experiencia e insistió en la necesidad de caminar por un camino de concordia dentro del Partido Colorado, entendiendo que nuestros adversarios en esta interna partidaria son adversarios coyunturales”, sostuvo.

Latorre señaló que el principal desafío del movimiento y de sus dirigentes es trabajar al servicio de la ciudadanía y fortalecer el compromiso con el país.

“Nuestro verdadero desafío es servir a nuestra comunidad, servir a nuestro partido y servir a nuestro país”, manifestó el titular de Diputados.

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Beto dijo que Camilo es candidato de Latorre

En noviembre pasado, el senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar, cuando fue consultado sobre la confirmación de la precandidatura de Camilo Pérez, señaló que solo conoce su gestión al frente del Comité Olímpico Paraguayo (COP). “Es el candidato del Presidente (Raúl) Latorre y vamos a ver si tiene tanto tino, le voy a atribuir el éxito... si Camilo llega quiere decir que Latorre es un brillante estratega político”, dijo con una sonrisa incrédula.

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Agregó, “Tengo muchos años de vida política y yo les conozco a los actores políticos, que son aves de nuestro plumaje, entonces no quiero opinar en abstracto, no lo conozco. Conozco su gestión muy buena en el Comité, pero su cuestión política no podría juzgar”, manifestó Pérez.