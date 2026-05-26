Solo un enviado de Cartes verificó máquinas de votación antes del reclamo de la disidencia

La miembro titular del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Mónica Seifart, confirmó que solo un representante enviado por el Ejecutivo colorado —presidido por el exmandatario y presidente de la ANR, Horacio Cartes— participó de la auditoría inicial de las máquinas de votación realizadas por la Justicia Electoral. Confirmó que los movimientos internos no tuvieron acceso al proceso hasta esta semana.

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Explicó, en ese sentido, que la molestia de sectores internos del Partido Colorado surgió porque esa auditoría realizada previamente por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) contó con la participación de los partidos políticos “a nivel macro”, pero no de los movimientos internos colorados.

“Los representantes fueron designados por el Ejecutivo Colorado, no por el TEP”, declaró en ABC Cardinal Seifart al ser consultada sobre la presencia de un delegado en las verificaciones técnicas.

Según explicó, esta situación motivó el reclamo de los movimientos internos, que pidieron formalmente una nueva instancia de control técnico. El Tribunal Electoral Partidario canalizó ese pedido ante la Justicia Electoral, que finalmente habilitó dos jornadas de revisión.

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Movimientos internos recién revisan hardware y software

Seifart confirmó que la participación de los movimientos internos en la verificación de las máquinas de votación estaba contemplada dentro del cronograma partidario. Explicó que el pedido de revisión fue realizado justamente en el marco de una resolución del Tribunal Electoral Partidario (TEP), con respecto al calendario interno de la ANR, que preveía una auditoría con presencia de los sectores que competirán en las internas.

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Por ello, señaló que el reclamo de la disidencia fue “fundado”, por lo cual se inició ayer el proceso de verificación técnica de las máquinas utilizadas para las internas partidarias.

Detalló que la primera jornada estuvo centrada en el análisis del hardware de los equipos, mientras que la segunda quedó enfocada en el software, con presencia de técnicos acreditados por la Justicia Electoral y representantes de distintos movimientos internos.

Seifart sostuvo que hasta el momento de la primera jornada la experiencia había resultado satisfactoria para los participantes, aunque aclaró que todavía restan observaciones técnicas por parte de especialistas de algunos movimientos.

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Observaciones serán elevadas a la Justicia Electoral

Respecto a las críticas planteadas por sectores disidentes, como el movimiento liderado por la senadora Lilian Samaniego, Seifart evitó desacreditar los cuestionamientos y afirmó que las observaciones técnicas serán recibidas formalmente.

Indicó que los técnicos de los movimientos internos deberán presentar informes sobre eventuales dudas o irregularidades detectadas durante la revisión, documentos que luego serán remitidos a los técnicos de la Justicia Electoral para su respuesta.