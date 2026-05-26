Máquinas de votación: ¿qué halló la disidencia de ANR en el primer día de auditorías?

Esta semana comenzó un nuevo periodo de pruebas técnicas a las máquinas de votación que serán utilizadas en las elecciones internas partidarias del próximo 7 de junio, en las que agrupaciones políticas de Paraguay definirán a sus candidatos para los comicios municipales de octubre de este año y algunas también elegirán a sus nuevas autoridades partidarias.

Las nuevas audiencias de verificación de las máquinas, que comenzaron ayer, lunes, se realizan a pedido de los movimientos internos de los partidos, que han expresado preocupación por posibles vulnerabilidades en los dispositivos.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Sergio Coscia, apoderado político del movimiento disidente Colorado Añetete de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), explicó que en febrero de este año se realizó una auditoría de los equipos en la que no tuvieron participación los movimientos internos de cada partido, solo los partidos en sí.

Lea más: Máquinas de votación: entre denuncias de vulnerabilidad, defensa del TSJE y presión política

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) fijó una fecha para otra auditoría con participación de los movimientos, pero “esa fecha nunca se cumplió”, dijo Coscia, quien agregó que funcionarios del TSJE luego hicieron una “presentación” de la máquina de votación en la sede de la ANR, el pasado 28 de abril.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esa presentación se llevó solo una máquina, por lo que los apoderados técnicos de los movimientos no pudieron hacer una comparación con otros dispositivos ni un análisis profundo del hardware y el software. Añadió que el código almacenado un ‘pendrive’ que sirve para encender la máquina fue copiado y no funcionó cuando fue probado en otra ocasión.

Lea más: Revisión técnica de máquinas de votación: cómo se hará y quiénes participarán

Para corregir ese error y lograr encender la máquina se agregó un programa al ‘pendrive’, pero en la auditoría judicial de los maletines electorales los técnicos de los movimientos señalaron que no podían saber exactamente qué hacía ese nuevo programa, por lo que el mismo tuvo que ser desarrollado de nuevo “en abierto”, con la participación de los apoderados.

¿Es segura la máquina de votación?

Luego de todo ese proceso, esta semana comenzó la auditoría prometida por el TSJE en febrero.

Ayer y hoy son los días designados para apoderados de los movimientos del Partido Colorado, mientras que mañana y el jueves harán sus verificaciones los apoderados de movimientos del opositor Partido Liberal Radical Auténtico.

Lea más: Falla en máquina de votación siembra dudas, denuncia apoderado del PLRA

Coscia comentó que los apoderados de la ANR analizaron ayer el hardware del equipo, desarmando la máquina y verificando su funcionamiento y posibles vulnerabilidades. Hoy se analizará el funcionamiento de la máquina cerrada y se compararán varios equipos.

El resultado preliminar reportado por los técnicos de Añetete, a falta de la segunda ronda de auditoría de hoy, es que “tiene las medidas de seguridad para que no le ataquen desde afuera”, afirmó Coscia.

El apoderado de Colorado Añetete subrayó la importancia del “control mutuo” y dijo creer que el sistema que será utilizado en las elecciones de este año va a funcionar si esos controles son adecuados.