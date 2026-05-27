Peña tiene que pedir disculpas primero a la ciudadanía por incumplir promesas, dice Johanna Ortega

Tras darse a conocer un cuestionado examen de correspondencia elaborado por la Contraloría de Camilo Benítez (ANR), a favor del presidente de la República, Santiago Peña, que no explica cuestiones básicas como el hecho de que construyó su mansión de US$ 900.000 en San Bernardino sin siquiera tener el título de propiedad en mano, el mandatario pretendió pintarse como impoluto y hasta osó exigir “disculpas” a los que cuestionaron su repentino buen pasar.

Entre ellos se encuentra la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario), firmante de una de las denuncias penales por supuesto enriquecimiento ilícito, espera que antes que sus disculpas, espera la de Peña hacia la ciudadanía, a quien le mintió prometiendo que iba “estar mejor” con su gobierno.

“Va a seguir esperando porque yo no me pienso ir a pedirle disculpas. Él es el que le debe un pedido de disculpas al pueblo paraguayo por todas las deudas que su gobierno sigue teniendo con la población", comenzó remarcando Ortega.

La misma, además, dijo no creer el nivel de caradurez de Peña, que quiere hacer creer que por un “examen de correspondencia” que hace agua por todos lados, ya todos deben creerle que es honorable.

Le recordó que lo que ellos presentaron fue una denuncia penal con hechos objetivos y bien detallados sobre su sospechosa fortuna, y que si la Fiscalía hiciese un trabajo serio, tendrá mucho que explicar.

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“Ese examen de correspondencia ni siquiera puede garantizar cómo es que el presidente de la República construyó una feroz mansión en un terreno del cual no se adjunta ni su título de propiedad. O sea, ¿quién en su santo juicio pone ladrillos en un lugar que no tiene ni siquiera el título de propiedad?“, remarcó Ortega.

Remarcó que incluso sin ahondar en los graves cuestionamientos al examen de correspondencia de la Contraloría, que ni siquiera analizó el periodo en el cual Peña no estuvo en la función pública, algo que sí hicieron con el extitular de Petropar, Eddie Jara.

“Ni yo, ni los otros legisladores denunciantes, que somos ocho en total, en ningún momento nos fuimos a pedirle a Contraloría un examen de correspondencia de bienes”, dijo Ortega, que le remarcó a Peña que los hechos denunciados a aclarar “no son tareas para la Contraloría ni para un examen contable de su patrimonio, son tareas para una investigación fiscal”.