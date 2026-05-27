Pese al cartismo, Senado sanciona exoneración de impuestos para vehículos de bomberos

De esta manera, el Senado, presidido por Basilio Núñez (ANR, HC), sancionó y remitió al Ejecutivo para su promulgación o el veto del proyecto de ley “Que exonera del pago de impuestos y tasas a la importación de vehículos especializados donados y/o adquiridos a las instituciones de bomberos voluntarios del Paraguay y bomberos dependientes de instituciones públicas”.

A modo de ejemplo, actualmente los Bomberos de Asunción organizan una rifa para cubrir el traslado de un vehículo autobomba que fue donado por Francia, al igual que también para costear una capacitación con instructores europeos. El sorteo se realizará el 30 de mayo a través de redes sociales.

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Los senadores Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) y Derlis Maidana (ANR, HC), voceros de comisiones, recomendaron el rechazo. Lo mismo hizo el líder de la bancada cartista Natalicio Cháse (ANR, HC).

Posteriormente recibieron una batería de críticas y cuestionamientos por parte de los senadores opositores que acusaban al cartismo de trabar el trabajo de los bomberos voluntarios.

Finalmente, hubo votos para la aprobación y varios cartistas, que habían pedido el rechazo, votaron a favor de la iniciativa presentada y aprobada previamente en la Cámara de Diputados.

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Votaron a favor

Antonio Barrios (ANR, HC) Carlos Núñez (ANR) Eduardo Nakayama (Ind) Ignacio Iramain (Ind) Lizarella Valiente (ANR, HC) Patrick Kemper (ANR, Cartista) Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) Javier Zacarías (ANR, HC) - pidió incluir su voto Basilio Núñez (ANR, HC) Celeste Amarilla (PLRA) Esperanza Martínez (PPC) José “Pakova” Ledesma (Libero cartista) Lucía Mendoza (Cruzada Nacional) Pedro Díaz (ANR, HC) Zenaida Delgado (ANR, HC) Blanca Ovelar (ANR) Derlis Maidana (ANR, HC) Guadalupe Aveiro (ANR, HC) Juan C Galaverna (ANR, HC) Mario Varela (ANR) Rafael Filizzola (PDP) Carlos Liseras (ANR, HC) Derlis Osorio (ANR) Hermelinda Ortega (Libero cartista) Líder Amarilla Natalicio Chase Rúben Velázquez

Cartistas intentaron rechazar el proyecto

Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), vocero de la comisión de Hacienda, explicó la postura de rechazo del proyecto. Dijo que este proyecto de ley, si bien buscaba eliminar las barreras económicas y burocráticas que dificultan la llegada de equipos esenciales, generaba una sobrelegislación.

Dijo que en la Comisión de Hacienda dialogaron con el ministro de Economía, Oscar Lovera, y el titular de la DNIT, Oscar Orué, quienes explicaron que esta norma creará una sobrelegislación y una duplicación de una norma que ya está vigente y que facilita la exoneración impositiva e incluso de las tasas que se les cobraban a los cuerpos de bomberos para acceder a las donaciones de vehículos de emergencia para las instituciones de bomberos de nuestro país.

En contrapartida, Ovelar señaló que los proyectistas argumentan que este proyecto podría facilitar la recepción de los vehículos especializados, sean estos donados o adquiridos, eliminando los costos y el trámite lento al momento de las gestiones.

Agregó que los proyectistas también señalan que, en la práctica la ley N° 1431 / 1999 no suprimió las dificultades administrativas y los costos elevados para la puesta en funcionamiento de manera rápida de unidades de rescate y camiones hidrantes que llegan en concepto de donaciones.

Indicó que la exoneración que se propone se aplica a vehículos de uso exclusivo para operaciones de bomberos, como lo son los camiones hidrantes, unidades de rescate, unidades de intervención rápida y ambulancias de emergencia.

Destacó que el artículo 4º propone la liberación total de cargas tributarias como el IVA, el impuesto aduanero y tasas de servicios referentes a la valoración de servicios extraordinarios, al almacenaje en depósitos aduaneros y al canon del sistema SOFIA, además de los derechos consulares, tasas portuarias, aeroportuarias y tasas municipales.