Ante “ola de blanqueos”, Wiens denuncia que la Justicia está en manos de inescrupulosos

El precandidato presidencial abdista y exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, que se encuentra de gira por la ciudad de San Patricio (Misiones), repudió la manipulación de la Justicia en manos del cartismo, que es usada como brocha de “blanqueo” a favor de los amigos y como garrote contra los enemigos.

“Las instituciones extrapoder que tendrían que velar para que los mejores lleguen a ser jueces y fiscales hoy están en manos de un grupo político que decide a quién hay que liberarle y a quién imputarle o mandarle preso por razones políticas, y la justicia lastimosamente, está en manos de estos inescrupulosos que están en el poder”, señaló Wiens en entrevista con el medio local 99.7 FM.

El mismo dio una serie de ejemplos, desde el que lo afecta que es el caso Metrobus, así como el conveniente examen de correspondencia de la Contraloría en favor del presidente Santiago Peña hasta la cuestionada nominación del fiscal Aldo “Canta 50″ Cantero como juez.

Él mismo puso de ejemplo su caso, donde mientras Jiménez Gaona fue beneficiado con el sobreseimiento definitivo por el fiasco del Metrobus; obra que iniciaron sin tener siquiera liberada la totalidad de la franja de dominio y que afectó a miles de personas, él está imputado por frenar el proyecto.

“Ayer mismo se le liberó definitivamente de la causa a los que estuvieron con el tema Metrobus (el exministro del gobierno de Horacio Cartes, Ramón Jimenes Gaona), entonces estamos viendo que la Justicia o la Fiscalía se usa como garrote político contra aquellos que no piensan como los que están de turno en el Poder Ejecutivo y se utiliza para blanquear como se está queriendo hacer con la declaración de bienes del presidente", insistió.

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Sobre el caso de Peña, enfatizó que Contraloría envió un informe tras un examen de correspondencia “que tiene muchas lagunas para explicar” y que claramente es para “decir que es blanco lo que es negro”.