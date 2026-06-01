Latorre se jacta de caravana de Camilo, pero ignora el vía crucis al que sometieron a asuncenos

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, que funge de “jefe de campaña” del precandidato cartista a intendente de Asunción y actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez pretendió pintar a su delfín como la supuesta “solución” para una ciudad, que su anterior aliado al que pusieron en el cargo, Nenecho Rodríguez se encargó de dejar en la ruina.

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Primero se jactó de la caravana realizada el domingo, donde, según audios que trascendieron, se arrearon hasta vehículos de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y a funcionarios de otros entes públicos.

La “kilométrica” caravana también se vio alimentada por ciudadanos comunes que tuvieron la desdicha de transitar por una costanera que era bloqueada por los vehículos de los cartistas.

“Más de 7 km de caravana con una característica muy clara: la alegría, el entusiasmo... eso no se puede fingir, eso no se puede forzar y es lo que estamos viendo en este proceso en las visitas a los barrios, en las caminatas, las reuniones con los dirigentes de base, con diferentes actores de la sociedad”, sostuvo Latorre.

Sin embargo, dijo, cuando se le consultó si no hacen ni siquiera un mea culpa desde el cartismo por respaldar hasta lo último a Nenecho, que está procesado por presunta corrupción, Latorre afirmó: “la verdad que aíslo la cuestión de Camilo Pérez de cualquier otro proceso político”.

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Convenientemente, Latorre pretende divorciar el hecho innegable de que Nenecho Rodríguez, que renunció antes de ser echado tras un lapidario informe de Intervención, con su sucesor, el actual intendente cartista Luis Bello y Pérez, son todos frutos podridos del mismo árbol.

“Hay que entender que Camilo Pérez es un actor nuevo en la política paraguaya, que viene desde el éxito en su gestión del deporte, un hombre que revolucionó el deporte en el Paraguay”, insistió Latorre aplicando la ley del “ñembotavy” con la gestión Nenecho.

Tampoco se puede ignorar que el “actor nuevo” como describe Latorre a Pérez, también tiene prácticas viciadas de la política, como el hecho de repartir millonarios salarios a familiares y allegados, y para viajes.

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Sabiendo que no le conviene entrar en confrontación con el pasado negro de los candidatos del cartismo, y teniendo en cuenta que su rival dentro de la ANR, Arnaldo Samaniego (ANR, Causa Republicana/disidencia unida) plantea el “voto castigo”, Latorre insistió con el discurso de la “concordia”.

“Nosotros no entramos en la confrontación. Camilo Pérez no vino para confrontar con las personas, con los correligionarios. Camilo Pérez no vino para hablar mal de nadie. Camilo Pérez vino en un momento donde el partido Colorado lo necesitaba”, sostuvo.

“Nosotros caminamos por un sendero de concordia”, insistió, señalando que supuestamente ese discurso está hablado hace unos días con el presidente del Partido Colorado y líder del cartismo, Horacio Cartes, teniendo en cuenta que tras las internas tendrá que haber el “abrazo republicano”.

La “Concordia” o “pacto cicatriz” dentro de la ANR refiere al acuerdo en su momento entre cartistas y abdistas, impulsado sobre todo para las municipales del 2021, donde la mayoría de las candidaturas se “consensuaron”, a fin de evitar en lo posible ir a internas.

“Nuestra visión desde un principio fue la concordia. Fue no entrar en confrontación, no denostar contra el adversario coyuntural porque nuestros adversarios coyunturales no son nuestros enemigos”, finalizó diciendo Latorre, pensando de cara a las municipales del 4 de octubre.