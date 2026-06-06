Política
06 de junio de 2026 a la - 17:55

Máquinas de votación llegaron a los locales habilitados para las internas municipales en Ayolas

Veedoras y apoderadas del Partido Colorado proceden a ingresar las maquinas de votación al local de votación.
Máquinas de votación fueron distribuidas en los diferentes locales habilitados en Ayolas para las elecciones internas municipales.Miguel Ángel Rodríguez

AYOLAS. Las máquinas de votación fueron distribuidas en la tarde de este sábado en los locales habilitados para las elecciones internas municipales que se desarrollarán mañana. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), además de legitimar candidaturas a la concejalía municipal, elegirá a sus autoridades partidarias.

Por Miguel Ángel Rodríguez

Con el acompañamiento de funcionarios del Registro Electoral y apoderados de las diferentes agrupaciones políticas, se llevó adelante la distribución de las máquinas de votación en los locales designados para la jornada electoral prevista para este 7 de junio.

El Partido Colorado desarrollará sus internas en la Escuela Básica N.º 1915 “Agustín Pío Barrios”, donde estarán habilitadas 30 mesas para aproximadamente 10.300 electores.

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Por la Asociación Nacional Republicana (ANR) se presentan los movimientos Honor Colorado, que postula a Christian Rolón (ANR – HC), exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Ayolas. Añetete, que impulsa la candidatura del excartista y actual funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), José Mutti (ANR – Añetete), y Fuerza Republicana, que lleva como candidato al comunicador y exfuncionario de la EBY, Gabriel Alfonzo (ANR – FR).

Honor Colorado presenta dos listas de precandidatos a la Junta Municipal, mientras que Añetete y Fuerza Republicana competirán con una nómina cada uno.

Máquinas de votación ya se encuentra en los diferentes locales habilitados en Ayolas para las elecciones internas municipales.
Máquinas de votación fueron verificadas en los diferentes locales habilitados en Ayolas para las elecciones internas municipales.

Otros locales

Por su parte, el Partido Liberal Radical Auténtico realizará la legitimación de sus candidatos a la concejalía municipal y elegirá a sus próximas autoridades partidarias. La jornada se llevará a cabo en el Colegio Bernardino Caballero, donde estarán habilitadas nueve máquinas de votación para 3.873 afiliados al PLRA.

En el local del Registro Electoral estarán disponibles cinco máquinas para los adherentes de Yo Creo, Partido Participación Ciudadana, Partido Político Independiente, Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE) y Partido Encuentro Nacional (PEN), quienes seleccionarán a sus candidatos a la Junta Municipal.

En el sector opositor se conformó la Alianza Recuperemos el Paraíso, integrada por Yo Creo, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Participación Ciudadana. La candidatura a la Intendencia Municipal recae en Dennis Dioff (Yo Creo).

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