Máquinas de votación llegaron a los locales habilitados para las internas municipales en Ayolas

Con el acompañamiento de funcionarios del Registro Electoral y apoderados de las diferentes agrupaciones políticas, se llevó adelante la distribución de las máquinas de votación en los locales designados para la jornada electoral prevista para este 7 de junio.

El Partido Colorado desarrollará sus internas en la Escuela Básica N.º 1915 “Agustín Pío Barrios”, donde estarán habilitadas 30 mesas para aproximadamente 10.300 electores.

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Por la Asociación Nacional Republicana (ANR) se presentan los movimientos Honor Colorado, que postula a Christian Rolón (ANR – HC), exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Ayolas. Añetete, que impulsa la candidatura del excartista y actual funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), José Mutti (ANR – Añetete), y Fuerza Republicana, que lleva como candidato al comunicador y exfuncionario de la EBY, Gabriel Alfonzo (ANR – FR).

Honor Colorado presenta dos listas de precandidatos a la Junta Municipal, mientras que Añetete y Fuerza Republicana competirán con una nómina cada uno.

Otros locales

Por su parte, el Partido Liberal Radical Auténtico realizará la legitimación de sus candidatos a la concejalía municipal y elegirá a sus próximas autoridades partidarias. La jornada se llevará a cabo en el Colegio Bernardino Caballero, donde estarán habilitadas nueve máquinas de votación para 3.873 afiliados al PLRA.

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En el local del Registro Electoral estarán disponibles cinco máquinas para los adherentes de Yo Creo, Partido Participación Ciudadana, Partido Político Independiente, Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE) y Partido Encuentro Nacional (PEN), quienes seleccionarán a sus candidatos a la Junta Municipal.

En el sector opositor se conformó la Alianza Recuperemos el Paraíso, integrada por Yo Creo, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Participación Ciudadana. La candidatura a la Intendencia Municipal recae en Dennis Dioff (Yo Creo).

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