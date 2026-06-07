Elecciones internas: estos son los ganadores del PLRA en Central, según el TREP

Este domingo se celebraron las elecciones internas municipales en el país y como en cada elección, el TREP, un sistema de la Justicia Electoral, brinda los resultados “oficiosos” de quiénes son los elegidos.

Las jornada se concentró principalmente en los dos principales partidos del país: la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Ambos partidos definieron a sus candidatos para las elecciones municipales del 4 de octubre de 2026 próximo, aunque en el caso de los liberales, también eligieron a quién va a presidir el partido.

En reemplazo de Hugo Fleitas, con una aplastante victoria será Alcides Riveros (Nuevo Liberalismo Lista 3), el futuro titular del PLRA. El intendente saliente de Fernando de la Mora se impuso ante otras listas, como las presentadas por el senador liberal Ever Villalba o el liberocartista Dionisio Amarilla.

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Elecciones internas: los ganadores en Central

En el caso del PLRA, estos son los candidatos electos en Central para las futuras elecciones:

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