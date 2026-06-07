Elecciones: Marito adelanta unidad colorada, sin importar resultados

Antes de las 8:00 de este domingo, el líder de Colorado Añeteté, Mario Abdo Benítez, acudió a votar en la Seccional Nº 5 del barrio Jara de Asunción, donde destacó la importancia de garantizar la transparencia de las elecciones internas municipales y de respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

“Tenemos que velar que, de ninguna manera, se ponga en duda la voluntad del soberano, que es la voluntad del pueblo”, manifestó.

Abdo Benítez señaló que su sector opositor colorado confía en el sistema electoral y advirtió sobre las consecuencias que tendría cualquier cuestionamiento a la legitimidad de los resultados.

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“Queremos que no haya nunca dudas en Paraguay sobre los procesos electorales. Eso va a ser un tremendo retroceso para la democracia paraguaya”, afirmó.

“Sí, definitivamente”, responde sobre una eventual unidad

Consultado sobre si existiría unidad dentro del Partido Colorado en caso de que la disidencia obtenga resultados negativos, Abdo Benítez confirmó que así será: “Sí, definitivamente”, expresó.

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El exjefe de Estado recordó que los resultados municipales no necesariamente reflejan el potencial electoral de un movimiento político a nivel nacional.

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“Yo fui candidato hace unos años a presidente del Partido Colorado en una elección simultánea con las municipales. Ganamos en 20 municipios la disidencia y en 70 distritos no tuvimos candidatos. Sin embargo, después pudimos construir un proyecto político nacional que ganamos la presidencia de la República”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que utilizar los resultados de esta jornada como una proyección directa para las elecciones generales de 2028 sería una interpretación equivocada.

La disidencia colorada podría ser la protagonista, señaló

Abdo Benítez explicó que su movimiento presenta candidatos a intendentes en alrededor de 80 municipios y que en más de la mitad de los distritos no cuenta con postulantes propios.

“En más de 160 municipios no tenemos candidatos. Ya te imaginarás cuál va a ser el resultado de esta tarde”, indicó.

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Por ello, sostuvo que el análisis debe centrarse en el volumen total de votos que obtenga la disidencia dentro del Partido Colorado. “Para mí, lo importante sería que la disidencia en su total tenga una buena cantidad de votos”, afirmó.

Agregó al respecto cuál es el numero que esperan: “Si la disidencia saca por encima de 300.000 votos, de los un millón y un poco más de votos que seguramente van a haber hoy por el Partido Colorado, la disidencia se demuestra protagonista de este proceso”.