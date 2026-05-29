Internas en Areguá: hay nueve precandidatos tras cuestionada era Torres

Julio Roberto Trinidad Ferreira (ANR HC Lista 2A) es el candidato del cartismo apoyado por el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas. Es concejal saliente.
Pablo César Ayala García (ANR HC Lista 2P) es el otro candidato del cartismo, pero apadrinado por el intendente saliente Denis Torres (ANR, HC) quien ya no puede buscar otro periodo. Es un alto funcionario de la Municipalidad de Areguá.
Meliano Franco Florenciáñez (ANR Fuerza Republicana Lista 4). Es concejal saliente. Tiene el apoyo del clan Samaniego.
Fátima Concepción Ayala Leiva (ANR Añetete Lista 6) es la candidata del abdismo y del presidenciable Arnoldo Wiens. Es presidenta y convencional de la Primera Seccional 434 de Caacupé-mí.
Timoteo Anastacio Medina Gauto (ANR Colorado Renovador Lista 7) es el operador político del senador y excomisario Carlos Núñez (ANR). También es un alto funcionario de la Municipalidad de Areguá.
Liberales en puja
Néstor Luis Villarreal (PLRA Nuevo Liberalismo Lista 3) es un concejal liberocartista saliente, quien ahora se presenta con el apoyo del movimiento liderado por el gobernador de Central Ricardo Estigarribia (PLRA).
Juan Darío Ortiz Brítez (PLRA Equipo Joven Lista 7) es otro concejal saliente. Tiene el respaldo del exsenador Blas Llano. Es un alto funcionario de la Gobernación de Central.
Luis Alberto Mercedes Villalba Jara (PLRA Frente Radical Lista 9) es exintendente y actual concejal. Se candidata con apoyo del senador Ever Villalba y su lista.
Claudia Aldana Díaz Cortázar (PLRA Diálogo Azul Lista 100) es la candidata de la lista liderada por el senador liberocartista Dionisio Amarilla. Es funcionaria del Ministerio de la Defensa Pública (MDP).