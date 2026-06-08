Celeste Amarilla critica a Cartes por soberbio, a Camilo por llorar y al “traidor” Dionisio por perder

Ayer se realizaron las internas partidarias simultáneas, de las cuales en la ANR, donde se definían los candidatos a pugnar por los cargos electorales municipales, resultó ganador en Asunción Camilo Pérez, quien disputará la intendencia de la capital con Soledad Núñez, candidata de la oposición.

Tras la victoria de Pérez, Horacio Cartes aseguró que este es el peor escenario para la candidata opositora y que “su mejor momento fue cuándo estuvo en el Partido Colorado”.

Ante esto, la senadora del PLRA Celeste Amarilla criticó al exmandatario y actual presidente de la ANR y advirtió que el propio Nicanor Duarte Frutos, correligionario de Cartes, sostuvo que “la soberbia es el inicio de la derrota”.

“Si el Partido Colorado perdió con Blanca Ovelar, fue por esa soberbia insostenible e insoportable que tenía Nicanor. Cuidado, Cartes, él no era así. Ahora está muy mareado, no sé si son todos los medicamentos que toma o el 99% de intendencias que ganaron, pero lo vi a un Cartes muy mareado, muy soberbio. No hay que despreciarle a nadie (...) Se ve que él le tiene miedo a Soledad, por eso le hizo mención ahí (...) Anoche se le veía mareado, muy soberbio. No sé si son sus pastillas o la victoria lo que le mareó tanto, pero fue muy agresivo con Soledad Núñez”, lamentó.

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Amarilla critica a Pérez por llorar en al menos tres oportunidades

La senadora también arremetió contra el candidato ganador de la ANR, Camilo Pérez, por haber llorado en al menos tres oportunidades durante la jornada de ayer.

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“Es probable que el Camilo este que, ¡Dios mío!, ayer lloró tres veces, qué tipo débil. Ahora ve un bache y va a llorar este tipo en vez de arreglar, ¿entendés? En la municipalidad va a tener que llevar a un psicólogo. Estaba insoportable ayer llorando", refirió.

Por otra parte, resaltó la victoria de Alcides Riveros como presidente del PLRA, al asegurar que ganó un sector del PLRA unido de diferentes movimientos y que el senador Ever Villalba, quien obtuvo 90.000 votos, debería unirse para fortalecer al movimiento que además busca reivindicar la ideología liberal.

Criticó que el PLRA, lejos de explotar su ideología, se dedicó a juntar votos y a competir con cualquiera que se ponga delante al precio que sea, lo que hizo que traten de ser “una copia china de los colorados” sin tener la plata ni la estructura, por lo que el trabajo más importante de Riveros será la levantar el partido, sin importar si se ganen o no las siguientes elecciones.

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Celeste critica a Dionisio por “traidor”

Destacó a Riveros como “radical” y a Ricardo Estigarribia, gobernador de Central y fundador del movimiento que lanzó a Riveros como el articulador. Criticó que Efraín Alegre no se recuperó de sus derrotas y que debería cambiar, incluso sostuvo que sería un excelente senador. Felicitó al pueblo liberal por no votar a Dionisio Amarilla, a quien tildó de “traidor con la plata sucia de Cartes”.

“Estamos hablando de un montón de liberales que no votaron ya por este traidor con la plata sucia de Cartes que anduvo repartiendo por todos lados y que le dijeron que no. Quedaron 50.000 vendiditos, 50.000 traidorcitos le siguieron”, fustigó contra su colega y sus votantes.

Insistió en que Dionisio no se va a Honor Colorado oficialmente, porque los 50.000 votos que obtuvo no le servirían de nada, mientras que al quedarse en el PLRA sigue fraccionando al partido, lo que le sirve “para poder cobrarle al cartismo, si no, se queda sin trabajo”.

“Yo quiero hablar de los 450.000 liberales que votaron en contra de él, que votaron por otras opciones. Quiero hablar de ello, incluso de los votos blancos y nulos, Dionisio perdió contra los votos blancos y nulos. O sea, más gente prefirió anular su voto o votar en blanco que votarle a él. Hay más votos blancos que lo que tuvo Dionisio. Yo quiero celebrar eso, la gente que eligió entre las demás opciones y no se vendió a la plata sucia de Cartes que él estuvo ofreciendo por todo el país”, criticó.

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Agregó que ahora se debe sanear el PLRA que acogió durante años a personas de otras ideologías, a fin de depurar el partido y defender las ideas y los valores que lo definen.