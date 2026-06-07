ANR: Cartes pide “abrazo para todos” y asegura que Camilo tendrá votos no colorados en octubre

Frente a la sede de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el oficialismo organizó la noche de festejo por la contundente victoria de Camilo Pérez, ahora electo candidato del Partido Colorado a la Intendencia de Asunción, con miras a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre.

En la celebración por los resultados tras las internas municipales, a la que asistieron el presidente de la República, Santiago Peña, y toda la cúpula de Honor Colorado, el candidato electo a la Intendencia capitalina, Camilo Pérez, agradeció a los adherentes, dirigentes de base e incluso a personas no afiliadas al Partido Colorado.

Por su parte, el expresidente de la República (2013-2018), titular de la ANR y jefe del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes se mostró conciliador en su discurso.

Dijo que el Partido Colorado “solo es abrazo”. “Dije, abrazo republicano para todos. Pero, creo que nosotros deberíamos pensar ya en los problemas que todos conocemos. Yo quiero que el Partido Colorado esté encima. Yo tengo un sueño. Les digo de corazón, Dios me permitió que todos los sueños que yo tuve se cumplieran. No somos eternos, estamos todos de paso. Y qué bueno que es que entendamos que acá lo importante es la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado", manifestó.

Seguidamente, el expresidente agregó: “Yo, si le pido a Dios una enseñanza es que apliquemos un poco lo que está pasando hoy. El que ganó, ganó y está acá, pero nadie perdió. Nadie perdió. Hay lugar para todos”.

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Cartes también aseveró que “no tiene espacio para peleas ni para odios”. “Porque cuando odiamos a alguien, a ese que odiamos vive acá. Yo quiero felicidad, quiero prosperidad. Yo les pido que estemos todos juntos este 4 de octubre. Si Dios no ordena otra cosa, Camilo será el próximo intendente de Asunción”, expresó el exmandatario.

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“Nada de ofensas, nada de agresiones”

Seguidamente, el titular partidario, Horacio Cartes, añadió: “Este es un partido que da oportunidades a todos. Cuidemos al partido. Acá no gana nadie. Lo que podemos hacer es perder. Yo les ruego que dominemos nuestra boca. Nada de ofensas, nada de agresiones. Yo creo que lo que nos tiene que caracterizar es nuestra solidaridad. Esa es la ADN de nuestro querido partido Colorado. Ayudemos a la gente, la gente espera de nosotros. Cuando la gente se nos acerca, quieren un Partido Colorado unido y somos fuertes y somos lo que somos cuando estamos todos unidos. No hay razón para que estemos peleados entre nosotros”.

“Votos de no colorados”

“Camilo va tener muchos votos fuera del Partido Colorado. Lo peor que le pudo pasar a su futura adversaria (Soledad Núñez) es que Camilo sea su adversario. Su mejor momento fue cuándo estuvo en el Partido Colorado”.

Así expresó el expresidente Horacio Cartes al aludir a la candidata Soledad Núñez, quien tiene el respaldo de varios partidos políticos de la oposición. La política opositora fue ministra de la Vivienda en su gobierno.

Finalmente, Cartes se dirigió al vicepresidente Pedro Alliana, de quien dijo que será el futuro presidente de la República en el 2028. Parafraseó al segundo del Poder Ejecutivo de no hacerse los churros, al aludir a la unidad colorada de cara a las municipales de octubre.

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“Fue un amistoso”

En su discurso, el vicepresidente Pedro Alliana y futuro presidenciable por HC en el 2028, dijo que “a partir de hoy vamos a salir a caminar juntos”. Señaló que el consejo de Cartes “es salir a abrazar a cada colorado. ”Esto fue un amistoso, entre amigos y correligionarios, el gran partido 4 de octubre", remarcó.

“La democracia está más fuerte que nunca”

“La democracia en el Paraguay hoy está más fuerte que nunca”, expresó el presidente de la República, Santiago Peña, en su discurso en el acto de celebración de las internas en la sede del Partido Colorado. “La democracia en el Paraguay hoy se construye a través del partido más grande y más lindo del mundo, la Asociación Nacional Republicana”, expresó.

Dijo que “hoy la democracia en el Paraguay está viva gracias a la Asociación Nacional Republicana”. “Y por eso, presidente, te digo gracias, Horacio Cartes, por dirigir esta asociación de hombres libres”, puntualizó Peña.

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“Quiero agradecer a muchos de los héroes anónimos de esta jornada. Quiero comenzar por el Tribunal Electoral Partidario, que nuevamente ha organizado unas elecciones amplias, limpias, incuestionables a lo largo y ancho de toda la República del Paraguay. Quiero agradecer a los apoderados del partido, hoy apoderados del movimiento Honor Colorado, a todo el equipo de héroes anónimos que, por semanas, meses, han trabajado para que los correligionarios puedan ir hoy a partir de las siete de la mañana a abrir los portones e ir a sufragar, a ejercer su derecho, para que, a partir de este momento, 263 correligionarios sean hoy un patrimonio del Partido Colorado”, enfatizó el presidente Peña

Dirigiéndose a Cartes, el titular del Poder Ejecutivo manifestó: “Presidente, te toca la responsabilidad de ser líder de este movimiento Honor Colorado, pero al mismo tiempo presidente de esta nucleación política. Y nunca, nunca, presidente, has puesto en tela de juicio tu imparcialidad en el rol de presidente del partido. Yo quiero decirte, presidente, gracias de corazón por ese gran trabajo”.