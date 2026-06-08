Elecciones internas: esta es la evaluación de “Bachi” Núñez sobre victoria cartista

Tras los últimos resultados de las elecciones internas municipales, el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC) afirmó que la victoria de los candidatos cartistas superó sus expectativas iniciales, ya que la meta de sobrepasar los 200 municipios fue ampliamente rebasada.

Según los datos que maneja, el sector podría alcanzar los 241 municipios ganados de un total de 263. A su criterio, este escenario demuestra la fortaleza y vigencia del movimiento Honor Colorado dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Además, destacó la obtención de triunfos con amplias diferencias en las 17 capitales departamentales, sumado al resultado en Asunción. “Habla de que hay una fortaleza dentro del movimiento Honor Colorado”, expresó.

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¿Abrazo republicano con la disidencia colorada?

Respecto al proceso de diálogo con la disidencia interna de cara a los comicios generales de octubre, el legislador sostuvo que las conversaciones se darán de manera “inexorable” dentro del Partido Colorado.

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Explicó que la implementación del sistema de desbloqueo de listas obliga a los candidatos a dialogar y trabajar de forma conjunta, independientemente del lugar que ocupen en la nómina de postulantes o de la afinidad que tengan hacia la idea de la unidad.

Al ser consultado sobre las expectativas de un “abrazo republicano” a nivel país, Núñez calificó dicha expresión como una cuestión simbólica dentro del Partido Colorado. Indicó que todos los candidatos trabajarán por la unidad partidaria y aclaró que no considera indispensable que los contendientes políticos aparezcan públicamente abrazados, citando como ejemplo su propio caso en Villa Hayes.

Mario Abdo Benítez, ¿el mariscal de la derrota disidente?

En cuanto a la situación del expresidente Mario Abdo Benítez y su influencia en candidaturas de la disidencia como la de Arnaldo Samaniego, el senador comparó la coyuntura con los acuerdos políticos entre figuras de la oposición, señalando específicamente a Soledad Núñez y Augusto Wagner.

Asimismo, argumentó que cada líder político debe asegurar la victoria en su zona de influencia directa, mencionando que la disidencia debía ganar en Capital así como él debía hacerlo en Villa Hayes.

Evitó calificar de forma directa al exmandatario como el “mariscal de la derrota”, aunque remarcó que, en caso de haber perdido en su feudo, él mismo habría apoyado al ganador reconociendo la emergencia de un nuevo liderazgo.

Añadió que dentro de la agrupación política todos los colorados son importantes, incluyéndose a Abdo Benítez y a sí mismo en esa consideración.

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Figura de Horacio Cartes se “refortalece”

Por otra parte, Núñez evaluó el impacto de estos resultados en la conducción partidaria y aseveró que los comicios vienen a “refortalecer” la figura de Horacio Cartes en su proyección hacia la reelección en la Junta de Gobierno de la ANR.

“La figura de Horacio Cartes está fortalecida. Esto la fortalece más y nos damos cuenta nosotros que no solamente en Capital, sino en los 17 departamentos”, refirió.

Juan Carlos Baruja y su “derrota” en Paraguarí

En relación con las disputas internas de liderazgo y los cuestionamientos sobre los resultados obtenidos por el equipo del ministro Carlos Baruja en el departamento de Paraguarí frente a la dirigencia de Norma Zárate, el legislador restó validez a las comparaciones basadas en la cantidad de concejalías obtenidas.

Sostuvo que, bajo la lógica del desbloqueo de listas instaurada, el ciudadano vota directamente por el candidato a concejal de su preferencia y no por las figuras nacionales.

“Si vamos a tomar con ese parámetro, yo soy Gardel. En Villa Hayes, de 12, ganamos ocho. En el desbloqueo se vota por el candidato a concejal, no se vota por Norma Zárate, por Baruja o Bachi”, indicó.

Afirmó que Baruja se mantiene como un líder nacional al mismo nivel que el diputado Raúl Latorre y descartó cualquier posibilidad de fractura o enfrentamiento entre gobernadores y senadores del oficialismo, atribuyendo tales versiones a intenciones de la oposición o de la disidencia.

Camilo Pérez, el “peor adversario”, según “Bachi”

Con respecto a la victoria de Camilo Pérez en Asunción y sus posibilidades frente a Soledad Núñez, el senador lo catalogó como un adversario político complejo y con un alto potencial de crecimiento debido a su gestión.

“Camilo Pérez es el peor adversario que puede tener un político. No tiene techo por toda la gestión que tuvo”, subrayó.

Ante los cuestionamientos sobre el entorno del candidato oficialista y los respaldos vinculados a la administración municipal de Óscar “Nenecho” Rodríguez, Núñez replicó haciendo alusión al entorno político que acompaña a Sole Núñez.

“Y Sole estaba rodeada por los que avalaron la gestión de “Nenecho”. Un ejemplo: Wagner, una linda criatura”, respondió.

Clan Zacarías y su derrota en CDE

Al analizar el desempeño electoral en el departamento de Alto Paraná y el rol del sector liderado por el clan Zacarías, el senador argumentó que los reveses electorales se deben a que los postulantes propuestos no lograron conectarse con el electorado, desvinculando de la responsabilidad directa a las figuras de dicha familia.

“El candidato no llegó al elector. No fueron candidatos los Zacarías, no fue candidato Bachi. En las elecciones municipales se vota por el candidato. Nosotros aparecemos cuando ganamos”, apuntó.

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El precandidato a intendente de Ciudad del Este respaldado por el clan ZI, Magno Álvarez, fue derrotado ayer por Rigo Chamorro. Ambos son del movimiento Honor Colorado.

El triunfo fortalece al sector político alineado al gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, principal impulsor de la candidatura de Chamorro.