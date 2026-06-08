Elecciones internas: estas son algunas “sorpresas” y derrotas clave

El exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, obligado a renunciar y procesado por corrupción, ayer consiguió apenas 1.204 votos en las elecciones internas municipales, cifra que no le alcanza para integrar la nómina de concejales de la Asociación Nacional Republicana.

En el año 2021, el cartista había sido electo con más de 122.000 votos, pero su gestión se vio empañada por escándalos como el de los “detergentes de oro” y el millonario desvío de bonos a salarios. Asimismo, en Asunción, el candidato oficialista, Camilo Pérez, se impuso ante el senador Arnaldo Samaniego.

Por otro lado, en el departamento de Paraguarí, el cuestionado exdiputado recordado por el caso “Caseros de Oro”, Tomás Rivas, de Fuerza Republicana, se hizo con la candidatura a la intendencia de Ybycuí con apenas 87 votos por encima de Cristina Servín, de Honor Colorado.

En Tomás Romero Pereira, departamento de Itapúa, el actual intendente cartista Hernán Ysidro Rivas Román, padre del exsenador imputado por presunto título falso Hernán David Rivas, obtuvo el 38,62%, a pesar de las denuncias por irregularidades en su gestión.

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La derrota del clan Zacarías

En el departamento de Alto Paraná, el clan Zacarías Irún sufrió una nueva caída tras la derrota previa de Roberto González Vaesken ante Daniel Mujica en las últimas municipales. Esta vez, Magno Álvarez cayó por una apretada diferencia de 120 votos ante Rigoberto Chamorro, quien cuenta con el apoyo del gobernador César “Landy” Torres.

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Dentro del Partido Liberal, el clan Portillo también sufrió un duro golpe. La hermana del exdiputado Carlos Portillo, María Portillo, fue derrotada por Laura Folle, quien obtuvo el 53,09% para consagrarse como candidata a intendenta.

En la ciudad de San Estanislao, departamento de San Pedro, Christian D’Ecclesiis no pudo hacer frente a Carlitos Verón, quien alcanzó el 49,35%.

De esta manera, el equipo del ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, triunfó sobre el grupo del gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis.

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Resultados en Luque y Concepción

En Luque, el liberocartista Manolo Achucarro se quedó con la candidatura por el PLRA, con 107 votos de diferencia sobre César Meza Bría, quien ya había sido intendente en dos períodos.

En la capital del departamento de Concepción, “Tati” Urbieta fue confirmado para pugnar por la intendencia. Al ser el único postulante, busca su tercer período al frente de la municipalidad; sin embargo, casi el 15% de los votos fueron en blanco, lo que evidencia el rechazo hacia su gestión, marcada por reiteradas denuncias de malversación.

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