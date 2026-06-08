Política
08 de junio de 2026 a la - 15:14

Elecciones internas: estas son algunas “sorpresas” y derrotas clave

Manos señalando frasco de tinta morada y sosteniendo un bolígrafo, sobre mesa cubierta con tela negra.
Imagen ilustrativa: entintado del dedo tras votar en las Elecciones Internas Municipales. Sergio González

Las elecciones internas municipales dejaron un nuevo panorama político, ya que los electores castigaron a candidatos como Óscar Rodríguez en Asunción y al clan Zacarías en Ciudad del Este. De igual manera, hay figuras que lograron candidaturas, pese a sus cuestionamientos.

Por ABC Color

El exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, obligado a renunciar y procesado por corrupción, ayer consiguió apenas 1.204 votos en las elecciones internas municipales, cifra que no le alcanza para integrar la nómina de concejales de la Asociación Nacional Republicana.

En el año 2021, el cartista había sido electo con más de 122.000 votos, pero su gestión se vio empañada por escándalos como el de los “detergentes de oro” y el millonario desvío de bonos a salarios. Asimismo, en Asunción, el candidato oficialista, Camilo Pérez, se impuso ante el senador Arnaldo Samaniego.

Oscar Nenecho Rodríguez, Horacio Cartes y Lizarella Valiente, en la fotografía original cuyo montaje fue muy popular en internet.
Oscar Nenecho Rodríguez, Horacio Cartes y Lizarella Valiente.

Por otro lado, en el departamento de Paraguarí, el cuestionado exdiputado recordado por el caso “Caseros de Oro”, Tomás Rivas, de Fuerza Republicana, se hizo con la candidatura a la intendencia de Ybycuí con apenas 87 votos por encima de Cristina Servín, de Honor Colorado.

En Tomás Romero Pereira, departamento de Itapúa, el actual intendente cartista Hernán Ysidro Rivas Román, padre del exsenador imputado por presunto título falso Hernán David Rivas, obtuvo el 38,62%, a pesar de las denuncias por irregularidades en su gestión.

Hernán Ysidro Rivas, buscará su reelección.
Hernán Ysidro Rivas buscará su reelección.

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La derrota del clan Zacarías

En el departamento de Alto Paraná, el clan Zacarías Irún sufrió una nueva caída tras la derrota previa de Roberto González Vaesken ante Daniel Mujica en las últimas municipales. Esta vez, Magno Álvarez cayó por una apretada diferencia de 120 votos ante Rigoberto Chamorro, quien cuenta con el apoyo del gobernador César “Landy” Torres.

Rigoberto Chamorro sonriente, con cabello blanco y gafas, levanta el dedo marcado con tinta en un centro de votación.
Rigoberto Chamorro vota en Ciudad del Este.

Dentro del Partido Liberal, el clan Portillo también sufrió un duro golpe. La hermana del exdiputado Carlos Portillo, María Portillo, fue derrotada por Laura Folle, quien obtuvo el 53,09% para consagrarse como candidata a intendenta.

Miguel Prieto sonriente en un post digital, celebrando los triunfos de sus correligionarios en un contexto político.
Miguel Prieto felicita a Rigoberto Chamorro y Laura Folle por sus triunfos en elecciones internas en Paraguay.

En la ciudad de San Estanislao, departamento de San Pedro, Christian D’Ecclesiis no pudo hacer frente a Carlitos Verón, quien alcanzó el 49,35%.

De esta manera, el equipo del ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, triunfó sobre el grupo del gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis.

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Resultados en Luque y Concepción

En Luque, el liberocartista Manolo Achucarro se quedó con la candidatura por el PLRA, con 107 votos de diferencia sobre César Meza Bría, quien ya había sido intendente en dos períodos.

Manolo Achucarro.
Manolo Achucarro.

En la capital del departamento de Concepción, “Tati” Urbieta fue confirmado para pugnar por la intendencia. Al ser el único postulante, busca su tercer período al frente de la municipalidad; sin embargo, casi el 15% de los votos fueron en blanco, lo que evidencia el rechazo hacia su gestión, marcada por reiteradas denuncias de malversación.

Alejandro “Tati” Urbieta, intendente de Concepción (PLRA). Imputado y hermano del diputado Luis Urbieta (ANR, Añetete).
Alejandro “Tati” Urbieta, intendente de Concepción.

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