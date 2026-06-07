Pese a denuncias y cuestionamientos, Rivas gana las internas coloradas en Tomás Romero Pereira

El intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas, logró este domingo una victoria en las internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y se convirtió en el candidato oficial de la Lista 1 para las elecciones municipales, donde buscará la reelección frente al postulante de la oposición.

El dirigente del movimiento Honor Colorado consiguió imponerse a los candidatos de los sectores disidentes del Partido Colorado, consolidando su liderazgo político en el distrito pese a los cuestionamientos que marcaron su administración en los últimos años y al blanqueo de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con los resultados de la Transmisión Rápida de Resultados Electorales (TREP), con el 100% de las 37 mesas procesadas, Rivas obtuvo 2.616 votos, superando a Roland Villaverde, candidato de Colorado Añetete (Lista 6), que alcanzó 2.210 votos. En tercer lugar quedó Jorge Dávalos, representante de Fuerza Republicana (Lista 7), con 1.803 votos.

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La participación electoral alcanzó el 52,14%, con un total de 6.774 sufragios emitidos. Además, se registraron 24 votos nulos, 116 votos en blanco y cinco votos pendientes de cómputo.

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Victoria en medio de denuncias por presuntas irregularidades

La victoria de Rivas se produce en un contexto marcado por denuncias sobre su administración municipal. En 2024, el jefe comunal fue denunciado por un presunto desvío de aproximadamente G. 2.000 millones.

Además, ya había superado un primer intento de intervención de la Municipalidad en 2023. Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio Público no formuló imputación en su contra, pese a las reiteradas denuncias presentadas por concejales municipales.

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El exsenador Hernán David Rivas, hijo del actual intendente presentó formalmente su renuncia al Senado el pasado 8 de mayo de 2026 en medio de una fuerte presión política y ante la inminencia de un pedido de pérdida de investidura.

La situación se agravó luego de que la Corte Suprema dejara sin efecto su sobreseimiento definitivo y ordenara la realización de un juicio oral y público por el presunto uso de un título universitario falso de abogado.

Pese al desgaste político generado por este caso y a las críticas dirigidas al denominado “clan Rivas”, el actual intendente consiguió imponerse en las urnas y retener el respaldo mayoritario del electorado colorado en su distrito.