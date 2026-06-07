Latorre avizora el “abrazo republicano” tras la victoria virtual de Camilo Pérez en Asunción

La victoria virtual de Camilo Pérez en las elecciones internas municipales de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en Asunción empezó a mover el tablero político. El presidente de la Cámara de Diputados y jefe de campaña del oficialismo en la capital, Raúl Latorre, celebró que Pérez se consolida como el candidato oficial de la Lista 1 para las municipales de octubre.

Tras derrotar al exintendente Arnaldo Samaniego, representante del movimiento Fuerza y Causa Republicana por Asunción, Latorre ya avizora la unidad partidaria, al menos en la capital del país.

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Latorre valoró el comportamiento de los adversarios de turno y señaló que ya se iniciaron los primeros contactos para asegurar el tradicional “abrazo republicano”. Para el legislador, el rápido acercamiento de la disidencia ya muestra el camino hacia las elecciones generales sin fisuras.

El jefe de campaña resaltó que el Partido Colorado demostró una vez más su capacidad para resolver las diferencias internas a través de las urnas y unificarse después de conocerse los resultados.

Diligencia de base, el secreto de la victoria de Camilo

“Arrancamos esta Lista 1 de la mejor manera, con transparencia y confianza en los resultados que la ciudadanía eligió. Tuvimos un muy buen gesto de los adversarios coyunturales, quienes ya conversaron con nuestro candidato y ganador virtual, Camilo Pérez. Al final ya están al pie del Partido Colorado, y eso nos llena de esperanza de cara a la próxima victoria”, afirmó Latorre.

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El diputado enfatizó que las puertas del movimiento están abiertas para todos los sectores que deseen sumarse al proyecto. En ese sentido, aseguró que la unidad de las bases será el pilar fundamental para retener el gobierno de la capital en los comicios de octubre de 2026.

Latorre confesó que los números del escrutinio superaron las expectativas del equipo de Honor Colorado. El legislador atribuyó el triunfo a la gestión del candidato y al intenso trabajo de la diligencia de base. “Yo creí en este proyecto desde el día uno cuando se planteó su nombre, aunque algunos no le tenían tanta fe al comienzo. Dejamos todo en la cancha”, analizó.

Finalmente, Latorre señaló que la diligencia de base de la capital valoró la gestión previa de Pérez y entendió que ese mismo modelo de trabajo es el que se necesita para cambiar la realidad de Asunción.