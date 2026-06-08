Política
08 de junio de 2026 a la - 21:23

Riña cartista: Marcelo Soto se jacta de una paliza a Beto Ovelar en Caaguazú

Silvio Beto Ovelar, durante la sesión en la que se aprobó una reforma a la ley de jubilaciones públicas
Silvio "Beto" Ovelar, senador colorado cartista.Senado de Paraguay

El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto (ANR-HC) se jactó en sus redes sociales de una paliza electoral en el quinto departamento en las últimas internas municipales. Mostró un gráfico donde refiere que su equipo político de precandidatos a intendentes ganó en 14 distritos ante 8 postulantes que responden al senador Silvio Beto Ovelar (ANR-HC).

Por ABC Color

Conforme a los guarismo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en los 22 distritos del departamento de Caaguazú triunfaron todos los precandidatos a intendentes que responden al movimiento Honor Colorado, en las últimas internas municipales del domingo último.

El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto (ANR-HC) posteó un gráfico dónde refire que los postulantes a intendentes que militan en su equipo triunfaron en 14 distritos, ya con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre. (ver infografía).

En tanto, los precandidatos a intendentes que responden al equipo que lidera el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC) ganó en 8 distritos del departamento de Caaguazú. (ver infografía).

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Marcelo Soto, gobernador de Caaguazú (ANR-HC).

Por ejemplo, en la ciudad de Coronel Oviedo, triunfó Marcos Benítez, intendente que busca la reelección.

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“El mensaje es claro”

En un posteo en Facebook, Marcelo Soto dijo que el departamento de Caaguazú “habló en las urnas y el mensaje es claro”.

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Marcelo Soto posteó un gráfico dónde muestra la victoria de su equipo ante su rival político de la zona, el senador Silvio Ovelar.

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“Honor Colorado sigue siendo la principal fuerza política en los 22 distritos de nuestro departamento. Quiero agradecer a cada dirigente, candidato, miembro de mesa, apoderado y ciudadano que participó de esta gran jornada democrática. Más allá de las competencias internas, hoy nos une un mismo desafío: seguir trabajando por el desarrollo de nuestras comunidades y por el bienestar de nuestra gente”, expresó.