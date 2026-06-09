Cinco de los 20 intendentes de Cordillera apuntan al rekutu en un reñido escenario político

En la ciudad de Tobatí, el intendente Luis Osmar Ferreira (ANR, cartista) asumió el 21 de septiembre de 2023 y ahora se encamina a buscar la continuidad en el cargo.

En tanto, en Isla Pucú, la intendenta Stacy López (Movimiento Nuevo Liberalismo) también se encuentra entre las autoridades que apuntan al rekutu, tras asumir el 20 de septiembre de 2023 luego de las elecciones municipales complementarias.

En San Bernardino, el intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR, cartista) permanece en el cargo desde el 9 de noviembre de 2021 y figura igualmente entre los jefes comunales que buscarían sostener su administración en el siguiente periodo.

Otro caso es el de Loma Grande, donde el intendente José Vera Benítez (Nuevo Liberalismo) asumió en noviembre de 2021 y también se suma a la lista de quienes buscarán la reelección.

En Itacurubí de la Cordillera, el intendente William López (Nuevo Liberalismo) permanece en funciones desde noviembre de 2021 y espera igualmente su continuidad.

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Castigado por el electorado

En Arroyos y Esteros, el actual intendente José Filippi Vera se precandidató para la reelección, pero terminó derrotado en las internas de la ANR por Lazarito Ovelar, quien representará al Partido Colorado en los comicios municipales del 4 de octubre próximo.

La gestión del jefe comunal venía siendo muy cuestionada por un sector de la ciudadanía y de su propio partido político, por lo que fue objeto del voto castigo.

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