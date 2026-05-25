Internas Municipales: Colorados sellan “pacto de impunidad y continuismo” en Luque

El precandidato de Colorado Añetete Diego Romero, actual concejal de Luque, quien hasta una semana denunciaba diversas irregularidades en la gestión del intendente Carlos Echeverría (ANR-HC), llamativamente descabalgó a favor del actual diputado cartista Diego Candia, precandidato a intendente de manos del sector oficialista de Luque.

Romero, quien decía que Candia era el continuismo de la nefasta gestión de Echeverría, llamativamente a dos semanas de las elecciones municipales selló una alianza al que consideró “histórica”.

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El acuerdo se hizo tras una improvisada y rápida encuesta en donde quedó mejor posicionado Diego Candia, por lo cual Diego Romero se resignó con el cargo de “encargado de campaña”.

De esta manera el caudal electoral de Romero y Candia se unen para hacer frente al otro sector del cartismo que candidata a Hugo Farías, principal contrincante del oficialismo luqueño liderado por el intendente Echeverría, y que tiene el apoyo de los parlamentarios Rodrigo Gamarra (diputado) y Derlis Maidana (senador).

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La propuesta de encuesta fue el pasado miércoles 20 de mayo y para el viernes 22, dos días después ya Diego Candia y Diego Romero sellaban el pacto de impunidad y continuismo.

Perseguido por la justicia

El pacto se selló justo una semana después de que Diego Romero haya realizado su cierre de campaña con la presencia de Arnoldo Wiens y el expresidente Mario Abdo Benítez en donde se lamentaba por ser perseguido por la justicia.

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“Aquí alguien dice algo, alguien habla y ahí está la fuerza de la justicia. Esa justicia que es flexible para los poderosos”“, dijo Mario Abdo Benítez en el cierre de campaña de Romero y donde solicitó se vote por un colorado añetete.

El juez Rodrigo Estigarribia recientemente admitió una imputación contra el concejal Diego Romero por lesión de confianza por su gestión como vocal en el Consejo de Administración de la Cooperativa Luque Limitada, a raíz de una denuncia que el mismo radicó ante el Ministerio Público.