Celeste Amarilla al clan Esgaib: ¡Dejen de comprar títulos y vayan a estudiar!

En el espacio de oradores del Senado, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) cuestionó la supuesta compra de títulos académicos y sostuvo que la crisis educativa paraguaya está estrechamente vinculada a estas prácticas.

“Les aviso que Esgaib también tiene un título comprado. Su hijo creo que fue electo ya, ganó su interna. Y está bien, puede ganar, ser concejal sin tener título. Puede ser diputado sin tener título, pero déjense de comprar y vayan a estudiar”, expresó.

Tanto Yamil Esgaib como Nasser Esgaib aparecen entre los egresados que habrían obtenido sus títulos en plazos llamativamente cortos, lo que despertó cuestionamientos sobre la legitimidad de esas certificaciones académicas.

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La legisladora sostuvo que existen casos de figuras políticas que se habrían recibido en apenas tres años, situación que calificó como parte de una posible “rosca de los títulos”.

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“Hay maestros que compraron títulos”

Durante su discurso, Amarilla amplió sus cuestionamientos y citó declaraciones de la fiscala Teresa Sosa sobre la existencia de aproximadamente 1.500 títulos presuntamente irregulares, de los cuales unos 250 ya habrían sido comprobados.

La senadora advirtió que el problema no se limita al ámbito político, sino que también alcanzaría al sistema educativo. “Decía ayer la fiscal Teresa Sosa que hay algunos y algunas con títulos de formación docente comprados que están hoy como directoras y directores de escuelas. Están como supervisores. Y con razón hay tantos maestros burros”, afirmó.

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Según Amarilla, la compra de títulos representa una de las mayores crisis educativas que ha enfrentado Paraguay. “Esta es una crisis gravísima de la educación en Paraguay. Gravísima. Nunca antes sucedió esto en Paraguay”, sostuvo.

Amarilla cuestiona la pérdida de la cultura y el estudio

La legisladora también aprovechó su intervención para lamentar lo que considera un deterioro de la formación académica y cultural de las nuevas generaciones.

Recordó que en su época de estudiante se impartían materias como química, biología, anatomía, literatura clásica e historia universal, conocimientos que, según dijo, contribuían a desarrollar una cultura general sólida.

En ese contexto, destacó la importancia de las bibliotecas y celebró los convenios impulsados por el Congreso para el intercambio cultural con instituciones de Italia y Francia, aunque insistió en que se debe fomentar una mayor cercanía de los jóvenes con la lectura.

“¿Qué ejemplo se les da a los jóvenes que ni pisan una biblioteca?”, cuestionó.