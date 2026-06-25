Peña justifica el interinazgo en la Procuraduría y minimiza críticas

“Hay un procurador interino, la función de las instituciones continúa, así que la figura del interino, es algo totalmente válido. Nosotros evaluaremos en su momento, seguimos siempre evaluando y tomaremos la decisión, pero mientras tanto queda la persona que está ahí”, expresó el presidente Santiago Peña, tras un acto oficial en Areguá, departamento Central.

El titular del Poder Ejecutivo respondió sobre la situación de interinazgo en la Procuraduría General de la República (PGR), tras la renuncia del entonces procurador Marco Aurelio González Maldonado, nombrado el 3 de setiembre del año pasado, miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). El Senado le dio su acuerdo constitucional el 6 de agosto de 2025.

El 2 de septiembre de 2025, González emitió la Resolución PGR Nº 194/2025 por la cual designó a Rubén Elidio Gaona Gaona, quien previamente se desempeñaba como asesor legal, como encargado de despacho de la PGR, otorgándole todas las atribuciones y prerrogativas asignadas a un ministro procurador general.

Además, dicha resolución se justificó en el próximo nombramiento de González Maldonado como miembro titular del Directorio del BCP y la necesidad de designar a un encargado de despacho.

Lea más: Marco Aurelio González renuncia a Procuraduría para ir al BCP

Efectivamente, un día después, su renuncia fue aceptada mediante el Decreto Nº 4471/2025 del 3 de septiembre de 2025, según consta en la web de la Presidencia de la República.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El dudoso proceder legal realizado por Marco Aurelio González, seguido de su renuncia definitiva un día después, convirtió la situación en una vacancia permanente.

La PGR tiene como función principal representar y defender los intereses patrimoniales del Estado paraguayo, así como brindar asesoría jurídica a la Administración Pública. Sus atribuciones se rigen por la Constitución Nacional y la Ley N.° 6837/2021.

Diputada calificó de hecho sumamente grave

La diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) se expresó en su momento sobre el caso. Calificó de sumamente grave.

“Imaginate que la Procuraduría General de la República es la que representa los intereses del Paraguay en las instancias judiciales y estar tanto tiempo sin una autoridad definitiva. El Ejecutivo debería explicar por qué está sucediendo esto”, apuntó la legisladora.

Lea más: Asumió ex procurador como miembro del directorio del BCP

Sería un abuso de poder “filo legal”

Por su parte, el exconvencional constituyente, exsenador y jurista Hugo Estigarribia calificó la acción como un abuso de poder, señalando que la resolución que designa a Rubén Gaona se encuentra “al filo de la legalidad”, a la cual él denomina “resolución filo legal”. Agregó que el acto afecta la naturaleza transitoria del encargado, permitiendo que pueda ser un “encargado interino permanente por años”.

Lea más: “Paraguay es modelo”, afirma Marco Aurelio González ante visita de jueces de la Corte IDH, pese a retrocesos e incumplimientos

Además, criticó que esta práctica se convirtió en una perversión que está usando el cartismo de una manera reiterada.

Manifestó que “no existe en la Constitución el término encargado de despacho de la Procuraduría General”, lo que lleva a la posibilidad de que la normativa inferior que faculta este tipo de resoluciones sea inconstitucional.

Lea más: PGR avaló una quita de “última hora” del 88% a favor de una aseguradora

Por último, dijo que esto genera un “flanco débil” que podría afectar la defensa legal, generar nulidades y provocar perjuicios al Estado Paraguayo.