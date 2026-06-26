Arenga de Nicolás Maduro: A 14 años, el dictador está preso y los exfiscales cerca de la cárcel

Fernando Lugo fue destituido de la Presidencia de la República por juicio político el 22 de junio de 2012 tras la Masacre de Curuguaty y la pérdida total de su respaldo político en el Congreso.

Tras su destitución, Lugo convocó el mismo día a la cúpula militar en el Palacio de López y cuando los jefes castrenses esperaban al depuesto mandatario, se presentó en su lugar el entonces canciller de Venezuela Nicolás Maduro.

El diplomático pasó a arengar a los militares a desobedecer al Congreso, prometió apoyo internacional y advirtió de consecuencias para el Paraguay en caso contrario.

Así lo denunció inicialmente el exsenador Miguel Carrizosa (PPQ) a un medio brasilero y la acusación fue confirmada el 28 de junio de 2012 por la nueva ministra de Defensa, María Liz García.

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Según el relato, Lugo debía firmar una orden, pero se negó y finalmente aceptó su destitución de forma pacífica. Por otro lado, desde Caracas, Maduro negó la acusación.

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Díaz Verón y Cano no encontraron “elementos”

Mientras, el Paraguay era excluido de numerosos bloques regionales políticos como el Mercosur; la Fiscalía, entonces a cargo del fiscal general Javier Díaz Verón, hoy procesado por enriquecimiento ilícito, designó a Raquel Brítez y Stella Mary Cano a cargo de la investigación.

Semanas después, los militares fueron convocados por el Congreso, por la Justicia Militar y por el Ministerio Público.

Mientras senadores y diputados hablaban de un intento de sublevar a los jefes castrenses y que Maduro estaba expuesto a una demanda penal por atentar contra organismos constitucionales, la Fiscalía sostenía que “no se encontraban elementos” que comprueben una supuesta arenga de Maduro a los jefes castrenses.

Excomandante de la Policía también fue tanteado

Sin embargo, se reveló que hasta el excomandante de la Policía, Crio. Arnaldo Sanabria Morán, fue convocado al Palacio el día del juicio político y que fue “tanteado” por Lugo.

Los ministros leales a Lugo negaron la arenga, pero la versión de la ex ministra de turismo Liz Cramer contradijo a los demás testigos. Sostuvo que Lugo incluso sondeó a sus ministros sobre un autogolpe el día del juicio político.

Lo cierto fue que Maduro nunca pidió las disculpas reclamadas por Paraguay y se convirtió en un dictador en Venezuela, mientras mantenía encarcelados a unos 200 líderes opositores.

Su caída llegó el 3 de enero de 2026 con una operación militar de Estados Unidos, fue apresado y actualmente se encuentra encarcelado en Nueva York por narcoterrorismo.

De persona no grata a invitado del cartismo

Fernando Lugo, hoy alejado de la política, y el Frente Guasu, concertación de izquierda que ya perdió toda su fuerza electoral, respaldan a este régimen hasta la fecha.

A nivel político, Federico Franco (2012-2013) incluso reveló que Nicolás Maduro dio instrucciones de rodear el Congreso para evitar la destitución de Lugo en el 2012.

Al inicio del gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), Maduro pasó de “persona no grata” a invitado especial a su toma de mando para luego “congelar” relaciones por disputas en la presidencia del Mercosur. Finalmente, fue el gobierno de Mario Abdo Benítez el que cortó relaciones con el régimen en 2019.

A nivel jurídico, el exfiscal general Díaz Verón fue procesado por corrupción y el próximo 29 de junio inicia un nuevo juicio oral en su contra y de su esposa, María Selva Morínigo, acusados de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Fiscala con largo prontuario

La exfiscala Stella Mary Cano actualmente cumple medidas alternativas a la prisión preventiva, imputada por persecución de inocentes por el caso “Ciro Panniello”.

Cano fue una de las fiscalas más cuestionadas en los últimos años y en numerosos casos polémicos. Hasta ministros de Corte pidieron que sea sancionada. Renunció antes de ser juzgada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Pero fue querellada por una víctima al dejar la Fiscalía.

Se la vinculó con el blanqueo del caso Mocipar; fue la agente que llevó al exintendente de Asunción, Mario Ferreiro a juicio oral sin pruebas en un complot cartista y habría solicitado intermediación al entonces diputado Eulalio “Lalo” Gomes.