Carlos Núñez “se abraza” con Cartes tras denunciar a Peña y acusar a Riera de corrupción

En su cuenta de Instagram el senador Carlos Núñez Agüero escribió un escueto pero llamativo mensaje: “Día más que especial. Agradezco a Don Horacio Cartes por su liderazgo y por este gran abrazo republicano!”.

La publicación llamó la atención porque se produce luego de una serie de fuertes enfrentamientos públicos con referentes del Gobierno de Santiago Peña, incluyendo denuncias de presuntas ofertas de cargos públicos.

Asimismo, acusaciones de corrupción contra el Ministerio del Interior, Enrique Riera y la Comandancia de la Policía Nacional, e incluso después de abandonar la bancada cartista para conformar un bloque independiente.

Del quiebre con Honor Colorado al abrazo con Cartes

En diciembre del año pasado, Carlos Núñez oficializó, junto con los senadores Erico Galeano y Alfonso Noria, su salida de la bancada de Honor Colorado para conformar el bloque independiente denominado “11 de Setiembre”, nombre elegido en alusión a la fecha de fundación del Partido Colorado.

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La decisión tuvo un fuerte impacto político porque el cartismo perdió la mayoría propia en la Cámara de Senadores.

Núñez justificó entonces su salida señalando profundas diferencias con la conducción del movimiento, especialmente por el proceso de ascensos dentro de la Policía Nacional y la exclusión del comisario César Pérez, a quien -en ese momento- calificó como un oficial de trayectoria intachable.

La denuncia contra Santiago Peña por supuestos cargos

Antes de concretar su salida del cartismo, el legislador sorprendió el año pasado al revelar que el propio presidente Santiago Peña intentó convencerlo de permanecer dentro del movimiento.

El 18 de noviembre del año pasado aseguró a ABC Cardinal que el mandatario le ofreció alrededor de 50 cargos dentro del Estado para evitar su alejamiento.

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Según relató entonces, rechazó la propuesta y afirmó que incluso pensó responderle con un “araka”. En aquella oportunidad también sostuvo que estaba “un 60%” más cerca de regresar a Colorado Añetete, el sector identificado con el expresidente Mario Abdo Benítez, y admitió que haber integrado Honor Colorado había sido un error político.

Las duras acusaciones contra Enrique Riera y la Policía

Las críticas de Carlos Núñez no se limitaron al ámbito partidario. Durante una intervención en el Senado y posteriormente ante los medios, lanzó fuertes acusaciones contra el ministro del Interior, Enrique Riera, y el entonces comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez, actual viceministro del Interior.

El senador sostuvo que existía un esquema de presuntos cobros irregulares vinculados a los ascensos policiales y afirmó que algunos uniformados debían pagar coimas para superar el examen de polígrafo.

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Además, insinuó un posible enriquecimiento ilícito de las principales autoridades del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional y apuntó directamente al excomandante Carlos Benítez.

El comandante rechazó todas las acusaciones

Las declaraciones generaron una inmediata reacción tanto de Riera, quien dijo que iba a destrozar en Tribunales al legislador por sus acusaciones. Mientras que el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, rechazó categóricamente todas las denuncias.

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En ese entonces negó cualquier participación en hechos de corrupción y aseguró que su patrimonio estaba plenamente justificado. Incluso manifestó que estaba dispuesto a someterse a una auditoría patrimonial por parte de la Contraloría General de la República para demostrar la legalidad de sus bienes.

¿Se viene una reconciliación política?

La publicación junto a Horacio Cartes abre interrogantes sobre el posicionamiento político del senador.

Aunque Carlos Núñez no anunció oficialmente un regreso a Honor Colorado, la fotografía y el mensaje de agradecimiento al líder del movimiento contrastan con el duro discurso que mantuvo durante los últimos meses contra figuras centrales del Gobierno.