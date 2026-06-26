Bachi confirma retorno del senador Carlos Núñez al cartismo

El presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio ‘Bachi’ Núñez (ANR, Partido Colorado), afirmó hoy en declaraciones ante medios de comunicación que el senador Carlos Núñez Agüero (ANR) volverá a unirse al movimiento oficialista Honor Colorado, del que se separó en noviembre de 2025.

El senador Núñez dijo que recibió ayer, jueves, una llamada del vicelíder de la bancada cartista en la Cámara Alta, el senador Antonio Barrios (ANR), quien le comunicó sobre el regreso de Carlos Núñez a las filas del cartismo.

Núñez habría tomado esa decisión luego de una reunión ayer con el presidente del Partido Colorado y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes. Sin embargo, el titular del Congreso dijo desconocer detalles sobre esa audiencia.

El propio senador Carlos Núñez publicó en redes sociales ayer una imagen en la que posa junto a Cartes y celebra un “abrazo republicano”.

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“Nosotros estamos con las puertas abiertas para todos los que quieran venir al partido y, dentro del partido, al movimiento Honor Colorado”, dijo el senador Basilio Núñez.

Opinó que Carlos Núñez volverá a ser senador en el próximo periodo parlamentario y dijo que es “mejor para nosotros si vuelve a Honor Colorado; fortalece la bancada y la mayoría para eventuales pedidos del Ejecutivo que se puedan aprobar”.

Choques de Carlos Núñez con el Poder Ejecutivo

Recientemente, el senador Carlos Núñez ha sido crítico con el Poder Ejecutivo –del que el cartismo es aliado–, en particular con el Ministerio del Interior y su ministro Enrique Riera, a quien ha cuestionado duramente su manejo de la Policía Nacional.

Fueron precisamente diferencias con el ministro Riera las que ocasionaron el alejamiento de Núñez de Honor Colorado a finales del año pasado.

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El senador Basilio Núñez refirió que tanto Carlos Núñez como el ministro Riera son “personas de diálogo” y dijo confiar en que será posible que zanjen sus diferencias.

Cuando anunció su salida del cartismo, Núñez incluso acusó al presidente de la República, Santiago Peña, de ofrecerle “50 cargos” a cambio de que no abandone al oficialismo.

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El senador Carlos Núñez ingresó al Congreso al comenzar el actual periodo parlamentario, en julio de 2023, como parte de la bancada ‘Bernardino Caballero’, liderada por el senador Colym Soroka. Sin embargo, solo par de mes después, en septiembre, pasó a Honor Colorado.

La búsqueda del nuevo contralor

El senador Núñez comentó también sobre la próxima elección de un nuevo titular de la Contraloría General de la República.

El mandato del actual contralor Camilo Benítez fenece en noviembre y postulantes para reemplazarlo en el cargo ya están presentando sus candidaturas a la Cámara de Senadores. Si bien aún no se ha postulado oficialmente, rumores indican que Benítez planea buscar ser reelegido.

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Sobre ese punto, el senador Basilio Núñez manifestó que su postura personal es que no quiere a Benítez como contralor en un nuevo periodo porque “su vara está muy contra los colorados” y “auditó solamente a los colorados” durante su gestión.

Sin embargo, dijo que apoyará cualquier decisión que la bancada de Honor Colorado tome en conjunto.