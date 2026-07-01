Antonio Kast: “El crimen organizado no respeta fronteras y si no coordinamos leyes, volverán fortalecidos”

Durante su discurso en el Congreso Nacional, en el marco de su visita oficial a Paraguay, el mandatario chileno José Antonio Kast puso a la seguridad como uno de los principales desafíos compartidos por América Latina y remarcó que ningún Estado puede enfrentar por sí solo fenómenos como el narcotráfico y las redes criminales internacionales.

“Hoy día nuestra región completa enfrenta este fenómeno que no respeta las fronteras, que es la delincuencia organizada transnacional”, afirmó Kast ante senadores y diputados reunidos en una sesión conjunta.

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El presidente chileno señaló que el narcotráfico y las estructuras criminales buscan instalarse en los barrios y afectar derechos fundamentales de los ciudadanos.

“Vemos con dolor y preocupación cómo el narcotráfico, las marcas del crimen organizado, intentan apoderarse y someter a los barrios donde viven nuestros compatriotas. Buscan arrebatarnos los derechos fundamentales como son la vida y la libertad”, sostuvo.

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Kast: “Ante el crimen organizado la neutralidad no es opción”

En uno de los puntos centrales de su intervención, Kast sostuvo que los países deben actuar de manera coordinada y descartó cualquier postura de indiferencia frente al avance de las organizaciones criminales.

“Ante el crimen organizado la neutralidad no es opción. Quien duda, pierde. Y quien se divide, cae frente a este flagelo”, expresó.

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El mandatario chileno explicó que las organizaciones criminales operan aprovechando las diferencias entre los sistemas jurídicos de los países.

“El crimen organizado no respeta las fronteras, no tiene banderas, no tiene ley. Y si las leyes no caminan coordinadamente entre las distintas naciones, ellos salen de una nación, se hacen fuerte en otra y vuelven sobre la nación donde fueron expulsados”, afirmó.

Acuerdo regional contra el crimen organizado

Kast destacó el acuerdo firmado el pasado 28 de mayo junto con Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador para avanzar en una estrategia conjunta contra la delincuencia organizada transnacional.

El presidente chileno agradeció el trabajo de su canciller para convocar a representantes de distintos países y avanzar en lo que denominó un compromiso regional. “Lo asumimos como un deber de aunar a distintos gobiernos para hacer frente a este crimen organizado”, indicó.

Además, celebró que Paraguay se haya sumado a esta iniciativa a través del presidente Santiago Peña y adelantó que buscan incorporar a otros países como Uruguay y Brasil.

Kast vinculó la seguridad con el desarrollo económico y sostuvo que la falta de control frente al crimen organizado afecta directamente las posibilidades de crecimiento.

“Sin seguridad no hay libertad y sin seguridad no hay inversión. Y sin libertad ni inversión no es posible un futuro próspero para las familias de nuestras naciones”, afirmó.

En ese sentido, destacó la gestión económica paraguaya y señaló que el país se convirtió en un ejemplo regional por sus políticas de estabilidad y atracción de inversiones.

Paraguay y Chile: integración más allá de una carretera

Otro de los ejes del discurso fue la integración económica entre ambos países. Kast destacó el corredor bioceánico como una herramienta estratégica que permitirá conectar los océanos Atlántico y Pacífico.

“Esto es mucho más que una carretera, es mucho más que un corredor. Son redes que nos permiten mirar hacia el Atlántico, mirar hacia el Pacífico, unir ambos océanos”, manifestó.

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Según explicó, la integración debe abarcar también conectividad digital, energía y transporte, además del intercambio comercial.

Mencionó como ejemplo el intercambio de productos entre ambos países, destacando la llegada de carne paraguaya, maíz y soja a Chile, así como productos chilenos como salmón, frutas y otros bienes hacia Paraguay.

Acuerdo de doble tributación y seguridad jurídica

Kast también valoró la firma del acuerdo de doble tributación entre Chile y Paraguay, señalando que permitirá brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas y facilitar el movimiento de capitales, bienes y servicios.

“Es muy importante que sean recursos de origen transparente, de origen legítimo. Por eso es tan importante la unión también en estas áreas”, señaló.

El presidente chileno felicitó a Paraguay por su gestión al frente de la presidencia pro tempore del Mercosur y destacó el avance hacia la implementación provisional del acuerdo con la Unión Europea.

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Sin embargo, reconoció que aún existe un debate sobre las cuotas comerciales y afirmó que Chile acompañará las gestiones para lograr una distribución que permita incorporar nuevos socios.

Defensa de la democracia y mensaje final

En la parte final de su discurso, Kast llamó a proteger las democracias de la región y cuestionó los intentos de llegar al poder mediante la violencia.

“Se debe defender la legítima autoridad que se logra a través de la democracia, no a través de la violencia y de la fuerza”, afirmó.

También expresó su respaldo a Bolivia ante los recientes acontecimientos políticos y destacó la necesidad de que los países trabajen en instituciones fuertes y reglas claras.

Finalmente, dejó un mensaje de optimismo sobre el futuro de Paraguay y Chile. “Los mejores días de nuestros pueblos no quedaron atrás. Están por venir”, expresó Kast, al tiempo de insistir en que la unidad y la coordinación regional serán claves para enfrentar los desafíos de la región.