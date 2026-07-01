Luis Ramírez defiende Hambre Cero y afirma que el mayor desafío fue “ordenar la casa”

Minutos antes de que el presidente Santiago Peña presentara su informe de gestión ante el Congreso Nacional, el ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró que el principal desafío de su administración fue “ordenar la casa” tras años de distintas formas de gestión. Además, defendió el programa Hambre Cero, al que calificó como un “éxito”, pese a los cuestionamientos por los atrasos en los pagos a proveedores.

El secretario de Estado sostuvo que una de las tareas más complejas fue reorganizar el sistema educativo y adoptar medidas que, según dijo, no tenían precedentes en el ámbito de la educación superior.

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Educación superior y relación con la ANEAES

Ramírez destacó que, por primera vez, se están tomando “decisiones bastante drásticas” respecto a la educación superior, en referencia al control sobre la habilitación de nuevas carreras.

Consultado sobre una eventual disputa con la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), el ministro negó cualquier conflicto y aseguró que mantiene un trabajo coordinado con su titular, José Duarte.

“De mi parte, ninguna. Estamos trabajando organizadamente con José Duarte. Es una persona con quien nos entendemos y llevamos adelante muchos proyectos”, afirmó.

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“Hambre Cero es un éxito”

El ministro también salió en defensa del programa Hambre Cero, uno de los principales proyectos impulsados por el Gobierno de Peña. Afirmó que la iniciativa permitió recuperar la asistencia de estudiantes a las escuelas y tuvo un impacto económico positivo.

“Sin duda es un éxito. Hambre Cero le devolvió a las escuelas la presencia de los alumnos, permitió que los chicos se activen y también movió la economía. Es un proyecto muy integral”, expresó.

Las declaraciones se producen en medio de críticas al programa por problemas logísticos y por las millonarias deudas acumuladas con empresas proveedoras del servicio de alimentación escolar.

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Infraestructura y escuelas con baja matrícula

Pese a destacar los resultados del programa, Ramírez reconoció que todavía existen aspectos pendientes dentro del sistema educativo.

Indicó que uno de los principales desafíos sigue siendo la infraestructura escolar y adelantó que el Ministerio trabaja en un rediseño de establecimientos con menos de 10 o 20 alumnos.

Según explicó, la propuesta contempla fortalecer el transporte escolar para trasladar a esos estudiantes hacia instituciones de mayor tamaño, con el objetivo de optimizar los recursos y mejorar las condiciones de enseñanza.

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Atrasos en pagos, según el ministro

Respecto a las deudas con proveedores de Hambre Cero, Ramírez sostuvo que los atrasos fueron consecuencia de una situación “coyuntural” y aseguró que el problema ya comenzó a corregirse.

“No, eso fue coyuntural y todo el mundo sabe cómo nos manejamos. Ya se está corrigiendo y yo creo que eso ya pasó a la historia”, afirmó.

No obstante, las declaraciones del ministro contrastan con los reclamos que en los últimos meses realizaron empresas proveedoras, que denunciaron demoras en los desembolsos estatales y advirtieron sobre las dificultades financieras generadas por la falta de pagos oportunos.