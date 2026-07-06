Egipto enviará auditores para renovar exportación de carne, anuncia embajador

El embajador de Paraguay ante Catar, concurrente en Egipto, José Agüero Ávila, anunció hoy que en las próximas semanas una comitiva de auditores egipcios vendrá a Asunción con miras a renovar la habilitación sanitaria a ocho frigoríficos para que exporten carne bovina a dicho país y así mantener abierto un mercado de 110 millones de habitantes.

De acuerdo al portal estatal IP, el diplomático paraguayo informó que la semana pasada presentó sus cartas credenciales al presidente de Egipto, Abdelfatah el-Sisi. Indicó que, tras la ceremonia de acreditación como embajador concurrente se reunió con autoridades sanitarias veterinarias del país, a quienes transmitió la gestión del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), para renovar la habilitación sanitaria a los frigoríficos paraguayos para la exportación al país árabe.

Agüero Ávila refirió que en las próximas semanas se tendrían novedades de una comitiva egipcia. Señaló que las habilitaciones en Egipto tienen un período de tiempo el cual venció hace unos meses. Agregó que ahora se logró una extensión por tres meses más porque el permiso venció el 29 de junio pasado. Añadió que las autoridades sanitarias realizan una inspección cada cierto tiempo para mantener activa la habilitación sanitaria de los frigoríficos.

Según datos del Senacsa, Egipto se posiciona como el cuarto destino de la exportación de menudencia bovina con más de 2 toneladas por US$ 3.2 millones.

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Mercado importante

El embajador Agüero Ávila fue consultado sobre la importancia del mercado Egipto para la proteína roja paraguaya. Respondió que los números no son demasiado elevados pero el mercado es de importancia y de franco crecimiento. Como ejemplo, en el 2020, Egipto se posicionó en el sexto lugar de las exportaciones de la carne bovina, solo detrás de Rusia, Chile, Israel, Taiwán y Brasil.

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El diplomático indicó que trabaja con Senacsa para preparar una fecha satisfactoria para ambas partes. Adelantó que sería en agosto o setiembre próximos.

Libre comercio

Agüero recordó que Mercosur y Egipto tienen vigente un acuerdo de libre comercio firmado en el 2010 y que entró a regir en el 2017. Dijo que es un país muy importante, sede de la Liga Árabe, con un protagonismo relevante en Medio Oriente por su ubicación geográfica, población e historia. “Por ende, es muy importante tener un vínculo fluido con ellos”, manifestó el diplomático paraguayo.

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Principales destinos

Conforme a datos del Senacsa, en el primer semestre de ese año, Chile se mantuvo como el principal comprador de carne bovina paraguaya, con 42.986 toneladas por unos US$ 300 millones. Le siguió Israel, con 19.614 toneladas por US$ 156 millones, mientras que Estados Unidos ocupó el tercer lugar con 22.691 toneladas y US$ 129 millones.

En tanto, Taiwán ocupó el cuarto lugar, con 15.915 toneladas exportadas por US$ 110 millones, mientras que Canadá completó el top cinco con 8.242 toneladas por US$ 49 millones.