Ley contra toda forma de discriminación: ¿Que dicen los cartistas y oficialistas en Diputados?

La controversia generada por la senadora opositora Celeste Amarilla por sus posteos denunciados como contenido racista contra el jugador de la selección de Francia y del Real Madrid, Kylian Mbappé le terminó estallando en la cara al gobierno de Santiago Peña, que no sabe hacia dónde aliviar la presión al estar contenido entre un discurso por una parte ultraconservador, y la falta de una legislación amplia y clara contra toda forma de discriminación que vienen evitando tratar hace más de 20 años.

Actualmente, el movimiento Honor Colorado (cartismo) y sus aliados tienen mayoría propia para sancionar y promulgar -si así lo creen conveniente- una “Ley contra toda forma de discriminación”. Ahora, el punto es que lo quieran hacer realmente más allá de los discursos.

El pasado martes, al ser consultado sobre la pertinencia de desenterrar el debate sobre una eventual “Ley Contra toda forma de discriminación”, el líder de la bancada cartista en Diputados, Miguel Del Puerto (ANR, HC), afirmó que supuestamente estarían abiertos a analizarlo.

“Corresponde. Si existe un proyecto de ley, y si no existe, habría que empezar a trabajar sobre ello”, señaló Del Puerto.

La bancada cartista en Diputados tiene 36 votos de un total de 80 miembros de la Cámara. Sin embargo, superan la mayoría absoluta (41 votos) con su apéndice, la bancada “ANR-B”, que posee 8 miembros.

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Ante ello, también fue consultado sobre un eventual debate en la Cámara Baja el vicepresidente primero de Diputados y aliado cartista Hugo Meza (ANR, B), quien también dijo estar dispuesto al análisis.

“Tengo que mirar, no es malo mirar de qué se trata. Creo que es un proyecto de ley que hace bastante tiempo está en el Senado -tiene telarañas ya, entonces hay que mirar”, señaló Meza.

El mismo acotó que “nunca un proyecto en relación a esos temas de terminar con la xenofobia y la discriminación va a estar fuera de tiempo, pero me gustaría tener a la vista de qué se trata”.

El cuco “provida y profamilia”

Sin embargo, estas posturas suena más a discursos “políticamente correctos” ante la mirada internacional sobre nuestro país por el caso Celeste Amarilla con Kylian Mbappé que a una intención real, ya que no es la primera vez que Paraguay tiene conflictos con Europa por temas vinculados a la discriminación y sobre todo con una supuesta “ideología de género”.

Precisamente, a inicio de este gobierno (2023), el discurso ultra conservador del cartismo que se declara al menos discursivamente “provida y profamilia” casi llegó a truncar un acuerdo de cooperación por unos 47 millones de euros para la “Transformación Educativa”.

De hecho, el cartismo y el presidente de la República, Santiago Peña usaron como tema propagandístico el discurso provida y profamilia, apelando a meter temor a una sociedad muy conservadora y tradicionalista como la de nuestro país, alegando que por el simple título del acuerdo “Transformación” se pretendía incluir en la educación pública contenido sobre la comunidad LGBTIQ+.

De hecho el actual presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez fue el que encabezó la campaña haciendo énfasis en la palabra “trans” como si supuestamente se pretendiese imponer una opción sexual a los niños en las escuelas.

Ese mismo discurso fue el que año antes frustró previos intentos de una ley contra toda forma de discriminación, dejando nefastamente célebres intervenciones como la del actual senador Carlos Núñez Agüero (ANR, HC) que se había referido sobre las personas homosexuales y trans como “lacres de la sociedad” (sic), queriendo en realidad tratarlas de “lacras”.

El cuco en un momento llegó a tal punto, que la palabra “género” llegó hasta ahora a estar proscrita en el Estado. Muestra de ellos, es que en este periodo legislativo (2023-2028) de la mano del cartismo la “Comisión de Equidad y Género” se cambió de denominación a la de “Comisión de Equidad Social e Igualdad entre el Hombre y la Mujer” para supuestamente no caer en “ambigüedades”.

Sanciones a hinchadas

No obstante, la discriminación en nuestro país no distingue de colores políticos como tampoco de clubes en el fútbol, ya que hace apenas unos años las hinchadas de los dos principales clubes de nuestro país: Olimpia y Cerro Porteño fueron sancionadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol por cánticos racistas en partidos internacionales.

En junio del año pasado, el Club Cerro Porteño fue castigado con una multa de US$ 100.000 y prohibición de acceso de una parte de su hinchada tras gritos racistas durante un partido contra el Palmeiras de Brasil.

En 2023, el castigado fue Olimpia, que debió pagar también US$ 100.000 de multa, por gestos racistas de un hincha contra el equipo Fluminense de Brasil, entre otros varios antecedentes.

Ninguno de estos episodios previos se consumaron realmente en el análisis de una ley integral contra la discriminación, siendo actualmente la única vigente la Ley N° 6940, que solo castiga con penas administrativas en caso de racismo contra personas afrodescendientes.