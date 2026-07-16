Diosnel Aguilera habla de la gran cortina de humo de Fretes y los privilegios para el banco amigo

El diputado liberal Diosnel Aguilera sostiene que empezará a creer realmente en el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes en el momento en que se ocupe de los grandes negociados y no como hasta ahora que ha denunciado los que se pueden considerar “robo bagatelario” en comparación a los grandes “fatos” en la previsional.

“Lo de Isaías Fretes, es una gran cortina de humo, todos los días repite lo que ya sabemos y hasta ahora no apartó a ningún funcionario, no habló de los responsables del saqueo sistemático de la previsional, ni por asomo mencionó la entrega generosa de los fondos del IPS a un banco de dudosa solvencia, coincidentemente del grupo económico ligado al Presidente Peña”, recriminó Aguilera.

El mismo remarcó que mientras ayer IPS anunciaba con bombos y platillos una denuncia penal por robo de cables por unos US$ 15.000, siguen sin darse nombres de grandes negociados ni se indaga el porqué la previsional volcó de golpe en este gobierno unos G. 2,15 billones en depósitos en Ueno Bank, que forma parte del Grupo Vázquez SAE, que fueron socios comerciales de Peña hasta abril de 2025.

“Ahora sale con una denuncia por el robo de cables, nos quiere tomar de tontos, para la magnitud del presupuesto que administra es casi un robo bagatelario”, acotó el legislador.

Aguilera exige restituir cláusulas

Es por esto que Aguilera exige al titular de IPS, para tener verdadera credibilidad, el volver a restituir los criterios anteriores para el depósito de fondos de los asegurados y jubilados del IPS, donde se priorizaba la solvencia y seguridad antes que la rentabilidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El día que diga: restituimos la cláusula que permite precautelar los fondos y resolvimos investigar las motivaciones y responsables de la modificación para permitir que el dinero del asegurado vaya al banco del presidente” y veamos que está “denunciando (penalmente) a los responsables de los grandes fatos que él mismo denunció, ahí voy a pensar que en serio está buscando sanear la institución", dijo.

Frentes y sobre todo su Consejo de Administración, muchos de ellos cómplices del descalabro institucional en que dejó el expresidente Jorge Brítez, no solo no demostraron intención de investigar el presunto direccionamiento de fondos de IPS al “banco amigo” de este gobierno, sino que incluso lo han intentado justificar y sostener.

Estos incluso llegaron al colmo de sobrepasar los límites legales de porcentajes máximos de depósitos en una misma institución financiera (Ueno), y una vez que fueron pillados, se limitaron a revertir los excedentes pero sin ningún castigo ni consecuencia.