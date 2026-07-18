Nakayama advierte sobre riesgo de impunidad si el oficialismo acapara la Contraloría

El senador Eduardo Nakayama dijo en entrevista con ABC Cardinal que los bloques de la oposición mantienen la postura unificada de exigir que el control de la Contraloría General de la República (CGR) recaiga en sectores opositores. "Lo lógico que cuando un partido está en el gobierno, sea la oposición la que controla. No podés ser juez y parte, no podés ser gobierno y contralor", argumentó, recordando que esta alternancia se respetaba en periodos anteriores.

El parlamentario criticó que las intenciones del oficialismo apunten ahora a copar tanto la titularidad como la subcontraloría con figuras de su mismo signo político. Según advirtió, este escenario enciende las alarmas debido a que, según dijo, se convertiría en una fórmula para garantizar impunidad a intendentes, gobernadores e instituciones del Estado administradas por el coloradismo.

Asimismo, la institución podría ser utilizada como un brazo político adicional para armar causas judiciales direccionadas, incurriendo en prácticas de lawfare, señaló.

Al ser consultado sobre el nivel técnico de las exposiciones de los candidatos, Nakayama reconoció que se escucharon propuestas interesantes en materia de combate a la corrupción y falta de transparencia, siendo la crisis del Instituto de Previsión Social (IPS) uno de los temas más recurrentes. Sin embargo, admitió coincidir con la percepción de que las audiencias se están cumpliendo prácticamente como un “ritual protocolar”.

“Lo primero que tenemos que saber es si va a haber continuidad. Porque si va a haber continuidad, todo esto no tiene sentido; es simplemente cumplir el protocolo y nada más", remarcó, añadiendo que la oposición definirá sus acciones una vez que el oficialismo baje una línea clara sobre cuál será la decisión política final.

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El rol histórico de la Contraloría y el “copamiento”

El senador también reflexionó sobre la evolución institucional de la CGR desde la Constitución de 1992, lamentando la dualidad de roles que hoy comparte con el Ministerio Público, lo cual, a su criterio, terminó opacando la figura del contralor. Sostuvo que, a diferencia de la Fiscalía -que solo interviene ante indicios de hechos punibles-, la Contraloría posee la facultad de realizar auditorías de rutina, levantar informes y emitir dictámenes preventivos en cualquier ente público.

Para ejemplificar la necesidad de independencia, Nakayama comparó el funcionamiento del Estado con las regulaciones del Banco Central sobre el sistema financiero, donde los bancos están obligados a cambiar de empresas auditoras externas cada dos o tres años para evitar componendas. “¿Cómo puede ser que el contralor sea colorado si el gobierno es colorado?”, cuestionó.

Finalmente, alertó que este intento de acaparar los órganos de control es monitoreado de cerca por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes advierten el nivel de concentración de poder en el país. “Ya tienen toda la justicia, tienen la Fiscalía, el Jurado de Enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura y una Corte prácticamente a su favor. Estamos casi en un régimen de partido único”, expresó.

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Inminente retorno de Nakayama al PLRA

En el plano político partidario, el senador Eduardo Nakayama confirmó que se encuentra en un proceso avanzado de diálogo para sellar su regreso al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El legislador ratificó las declaraciones del presidente electo, Alcides Riveros, quien estimó en un 90% las probabilidades de que se concrete el retorno.

Señaló que las conversaciones se iniciaron hace tiempo, incluyendo reuniones previas con figuras como Ricardo Canese y el diputado Rodrigo Blanco, y que se reactivaron tras el cierre de las internas liberales. “Creo que Alcides Riveros está despertando mucha esperanza en el pueblo liberal. No podemos quedarnos ni enfrascarnos en peleas internas ni en desacuerdos cuando la patria nos necesita a todos unidos”, manifestó.

Respecto al futuro del partido (Partido de la Libertad) que formó tras su salida del PLRA, explicó que, de materializarse el regreso, la estructura dejaría de operar de forma independiente para convertirse en un movimiento interno.

El senador aseguró que este acercamiento facilitará la unificación de candidaturas con miras a las elecciones municipales del 2026 en distritos clave de Central y el departamento de Ñeembucú. En el caso específico de Asunción, Nakayama puntualizó que ya existe un acuerdo amplio para consensuar candidatos únicos y reducir al mínimo la cantidad de listas para concejales, buscando consolidar puentes de unidad en toda la oposición.

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