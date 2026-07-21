Insensibles: Diputados cartistas traban pedidos a IPS y a la ANDE

El diputado Diosnel Aguilera (PLRA) presentó dos proyectos de declaración en sesión de la Cámara Baja en donde solicitaba frenar el envío de datos de usuarios morosos con la ANDE a Equifax debido a que significaría un obstáculo para los compatriotas que quieran acceder luego a créditos. Sin embargo, ambos pedidos fueron enviados a comisiones, que es una práctica común de los cartistas para “frenar” las solicitudes que incomodan al gobierno.

El primero en ser rechazado a pedido del diputado cartista Miguel Del Puerto fue el que instaba al presidente Santiago Peña a tomar las medidas necesarias para prohibir la inclusión en la base de datos de Equifax de los nombres de los usuarios morosos, a fin de proteger el derecho económico y su acceso a créditos.

Lea más: ANDE: Gobierno de los poderosos y que castiga a los descalzos, aseguran diputados opositores

El segundo proyecto de declaración enviado a comisiones fue el que instaba a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a dejar sin efecto la inclusión de nombres de sus clientes morosos en la base de datos de Equifax.

Diosnel Aguilera cuestionó la falta de sensibilidad de los cartistas que dan la espalda al pueblo y ponen trabas a que en el futuro accedan a créditos declarando de esta manera la “muerte civil” de los que día a día deciden entre comer o pagar por el servicio de energía eléctrica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trabas a la transparencia en el IPS

Otro de los pedidos que fue rechazado por los votos de los cartistas es el presentado por el liberal Miguel Martínez, quien solicitó datos al Instituto de Previsión Social (IPS) sobre la colocación de dinero en Ueno Bank sobrepasando el límite legal permitido.

Lea más: Diputado pedirá informes sobre depósitos de dinero del IPS a Ueno Bank

Nuevamente el cartista Miguel Del Puerto (ANR-HC) se opuso al tratamiento y le “recomendó” a su colega liberal que se interiorice con el informe que el IPS ya remitió al Congreso Nacional.

“Le recomiendo al colega que pueda interiorizarse con el informe que ya fue remitido a la Cámara”, dijo Miguel Del Puerto.

Por su lado, Martínez indicó que buscará los documentos remitidos por el IPS, pero dijo que en su pedido podrían estar otras aristas que necesita conocer sobre la situación de la previsional y lamentó que una vez más se le cercene su derecho de preguntar y controlar.

De esta manera, nuevamente, tres pedidos solicitados por los diputados opositores fueron boicoteados por los cartistas con el solo propósito de poner trabas a la transparencia y evitar “molestar” a las autoridades o a los amigos del poder.